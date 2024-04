El Badajoz logra una victoria en Montijo para sobrevivir

El Badajoz sigue vivo después de sobrevivir a un mal partido disputado en el Emilio Macarro donde un Montijo descendido estuvo a punto de sacarle los colores al equipo de Oliver, que ganó haciendo lo justo y evidenciando que, aunque sigue con vida, su fútbol no da pulso de optimismo. Pero esto del fútbol no es cuestión de jugar bien. El Badajoz necesitaba ganar. Y lo hizo. Para sobrevivir, aunque los marcadores de la jornada provocan que, a falta de dos partidos para terminar la liga, no dependa de sí mismo para salvarse. Todo indica que, si ganara los encuentros ante Sanse y Llerenense, tendrá opciones. Pero no depende de sí mismo.

El Montijo mordió y dejó bien alta su dignidad en un partido que fue claramente de menos a más. El Badajoz jugó con fuego y no se quemó de milagro, para respiro de los más de 800 seguidores que se desplazaron desde la capital pacense para ver a los suyos. La afición, sin duda, lo mejor de este Badajoz sumergido en un continuo sufrimiento.

Oliver apenas dispuso cambios del último partido, pero al equipo le costó aclimatarse al césped artificial del Emilio Macarro en una mañana de intenso calor.

De hecho, fue el Montijo el que salió mejor en el partido y tuvo la primera clara en una internada de Runy que cedió a Müller, que no pudo disparar con comodidad dentro del área pequeña. El propio Müller, muy activo durante todo el encuentro, buscó el gol casi desde el medio del campo cuando lanzó para sorprender a Narváez, pero sin puntería.

El Montijo también vería en este inicio de encuentro como le era anulado un gol a Darius por presunto fuera de juego.

Despertó el Badajoz en ocasiones casi a la media hora. Lo hizo con una buena conexión entre Samu Manchón y Toscano, de jugadores de calidad, que fabricaron una pared que Toscano terminó disparando arriba.

Respondió de inmediato el Montijo con la más clara de la primera parte. Una gran pared de David Calles y Pere Haro finalizó con un disparo mordido del catalán que, tras tocar en un defensa, salvó de forma milagrosa Narváez, que tuvo paradas muy determinantes.

Pasada la media hora, vio el Badajoz que a falta de poder hacer fútbol combinativo, llevar balones a banda para generar centros era una opción. De hecho, con la lesión de Borja, Oliver no dudó en meter a Alex Alegría ya en la primera parte. En uno de esos centros en el descuento de la primera parte llegó el primer gol obra de Urain, que remató a la red el buen servicio de Chacartegui desde la banda izquierda.

Parecía que el 0-1 iba a apagar definitivamente al Montijo y a allanar el triunfo del Badajoz, pero el escenario cambio por completo. El Montijo se tiró arriba y el Badajoz, de forma incomprensible, dejó de funcionar por momentos. En un córner, Jesús Sánchez hizo un espléndido remate que sorprendió a la defensa y a Narváez para hacer el 1-1.

El Badajoz tenía un match ball por delante con apenas 25 minutos para reaccionar. A sus espaldas se generaba el pánico. Narváez hizo una parada legendaria a Pere Sánchez para evitar el 2-1 y dejar al Badajoz en la lona. Acto seguido, gran jugada de Castri con centro a gol de Carrasco. Nuevo respiro.

El Badajoz sufrió por la incertidumbre del marcador y la incapacidad para generar de forma continuada oportunidades. La expulsión de Matheus por una entrada a destiempo sobre Cordero en los minutos finales dio un respiro al Badajoz que ganó para seguir vivo en la competición.