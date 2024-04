ADC, Don Benito, Maristas y Plasencia jugarán la final a cuatro

La fase final de Primera División Nacional masculina ya tiene protagonistas. Serán ADC La Comuna Creativa y Siglo XXI Don Benito, que sufrieron ante Viprés NTB Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad para conseguir el pase; CBA Maristas, que se impuso con gran autoridad frente al FD Mérida Patrimonio de la Humanidad; y Fundación Cerem CB Plasencia, ya clasificado. La cita será la tarde del sábado 27 de abril (semifinales) y la mañana del domingo 28, en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres.

ADC La Comuna Creativa 64 - Vipres NTB Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad 65

El equipo emeritense tuvo contra las cuerdas durante muchos minutos al campeón de la liga regular, ADC La Comuna Creativa, en su propia casa. Los del Bosco tenían el reto de ganar de más de siete puntos para pasar a la fase final y cumplían con ello con creces cuando al descanso se marchaban veinte arriba, tras dominar con claridad a sus rivales, a los que tenían maniatados y nerviosos. En la segunda mitad el encuentro fue otra historia. Los locales fueron enlazando buenas acciones a ambos lados de la pista con las que conseguían pequeños parciales (7-0, 6-0), reduciendo así la ventaja visitante, que concluyó con una dulce derrota final para ellos; y amarga victoria para los de la capital extremeña. La actuación individual más destacada la hizo Víctor Mariano (ADC) con 23 de valoración.

BB Baloncesto Badajoz 98 - Siglo XXI Don Benito 91

Los pacenses, a priori favoritos en la eliminatoria, no fueron capaces de levantar la desventaja que arrastraban del partido de ida en Don Benito y se quedan sin final four, a pesar de este triunfo en el choque de vuelta en el que a falta de tres minutos estaban clasificados. Tras dos primeros cuartos muy igualados (40-41) BB realizó un tercer periodo espléndido en ataque alcanzando los treinta y cinco puntos en el mismo, pero el equipo visitante aguantó con acierto desde la línea de tiros libres (15 de 19) gracias a las faltas cometidas por los locales, en bonus cuando aún quedaban seis minutos. El último cuarto fue similar, con una buena actuación ofensiva del conjunto pacense que se puso con un resultado de 94 a 74 faltando tres minutos y medio para la conclusión, una ventaja suficiente para recuperar los dieciocho puntos perdidos en Don Benito. Sin embargo, los jugadores donbenitenses resurgieron estoicamente en esta parte final del encuentro y con un parcial de 4 a 16, de nuevo asentado en los tiros libres, confirmaron su pase a la fase final. Gonzalo Sánchez (Siglo XXI) fue el mejor con 24 de valoración.

CBA Maristas 101 - FD Mérida Patrimonio de la Humanidad 79

CBA no dio opción al FD Mérida y sentenció el duelo en el segundo cuarto con un parcial de 35 a 15, para asegurarse así el pase a la final four, algo que ya tenían en su mano antes de este partido de vuelta, al que llegaban con una ventaja de doce puntos de la ida disputada en la capital extremeña. Pese al resultado, los emeritenses no bajaron los brazos en ningún momento y buena cuenta de ello fue la actuación de Greg Boutboul, que alcanzó la máxima valoración del choque con 26.