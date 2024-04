La pacense Miriam Casillas, a las series de Yokohama

La Federación Española de Triatlón (Fetri) ha dado a conocer este martes la lista de deportistas nacionales que defenderán los intereses del país en las Series Mundiales que tendrán lugar en la localidad japonesa de Yokohama el próximo 11 de mayo. Y en esa lista, entre otros nombres, aparece el de la extremeña Miriam Casillas García, del Club Triatlón Ferrol, que ya tiene atado su billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el que ha sido el ciclo olímpico más corto debido a la pandemia. Será su tercera participación en esta gran cita tras haber pasado po Río 2016 y Tokio 2020.

La deportista pacense formará parte en la línea de salida junto a sus otras compañeras Noelia Juan Pastor, del C. Betera, además de Anna Godoy Contreras y Cecilia Santamaría Surroca, del Cidade de Lugo Fluvial.

La propia Miriam Casillas afirmó hace apenas unos días en declaraciones a este medio que buscaba una buena preparación para llegar con garantías a la cita en el país galo este verano. «El principal objetivo para mí es poder llegar sana y en forma. Creo que si consigo llegar así, podría tener un buen resultado», declaró. Además, la triatleta también admitió haber pasado página en cuanto a su complicada lesión. «Es algo que me ha hecho más fuerte mentalmente, creo que este año he aprendido de ello y durante todo el invierno he estado muy centrada en querer estar recuperada al 100%», añadió.

En cuanto a la Triarmada masculina estará formada por Antonio Serrat Seone (Cidade de Lugo Fluvial), Roberto Sánchez Mantecón (U. Alicante), Sergio Baxter Cabrera, David Castro Fajardo (EQTR La Roda) y Alberto González García (Inforhouse Santiago).