David Rocha hace un llamamiento a la afición del Mérida

A falta de cinco jornadas para el final, la cita del domingo (20.00 horas) en el Romano José Fouto tiene una gran importancia en la pelea por la salvación, pues quien visita el feudo emeritense es el Atlético Sanluqueño, equipo que está empatado a puntos con los romanos, con lo cual, en juego están los puntos en liza y el goalaverage.

Para David Rocha, entrenador del Mérida, la victoria de su equipo sería "un paso muy importante de cara a la permanencia. Faltando cinco partidos, todo lo que sea sumar de tres en casa nos acerca mucho”. Reivindicaba el técnico en su comparecencia previa al choque que “en febrero hubiéramos firmado depender de nosotros en casa y con margen. Nos hemos ganado el derecho a tener un pequeño colchoncito, que nos debe permitir jugar con algo más de tranquilidad”. Destacaba que su equipo ha sido capaz de sacarle una distancia de once puntos al descenso, lo cual “nos tiene que dar confianza para afrontar estos partidos”.

Precisamente, la manera de afrontar el encuentro es un tema muy destacado, pues su equipo, en ocasiones parece que debe recibir un golpe para reaccionar. En este sentido, Rocha afirmaba que “hace falta poca motivación, les he comentado que hay que afrontarlo desde la serenidad y con naturalidad. Conscientes de la oportunidad y que jugamos en casa”. Para el preparador la influencia del Romano es fundamental:“si conectamos con el público, es un Mérida muy difícil de ganar.Cuando el Romano está en modo explosión, el equipo también entra en ese modo. Es buena hora, buen día y el momento de la temporada en el que todos debemos poner el granito de arena para que el equipo se mantenga”. Concluía que “si el Romano está como el día del Castellón, me quedaría muy tranquilo”.

Para el partido, no estarán disponibles por lesión Iñaki Elejalde, que estará entre dos o tres semanas de baja, ni Tomás Bourdal. En el caso del central argentino, lesionado de gravedad en Melilla y que tiene que pasar el quirófano, Rocha tiene muy claro lo que debe hacer el club con el jugador: “mi opinión personal, sin saber lo que va a hacer el club, es que habría que renovarle el contrato y acompañarle en su recuperación. Calculo que se recuperará en marzo, con lo cual, prácticamente es un año en blanco, porque en las ventanas de fichajes no podrá estar en ningún lado. Pero es la opinión de David, no he hablado con Alejando (Pérez) ni con Mark (Heffernan) (director y presidente). Queremos ser un club señor y hay que demostrarlo”.

Suscríbete para seguir leyendo