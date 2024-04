El Al-Qázeres asume que remontar está difícil, pero no imposible

¿Imposible?, se le preguntó al entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres, Jesús Sánchez, sobre si se podría remontar al Joventut en la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final del 'playoff' de ascenso a la Liga Femenina este sábado en Badalona (18.00). Su respuesta fue serena y real, pero sin descartar el 'milagro'. “Es poco posible. Imposible no hay nada porque hay que jugar el partido. Sobre 5-10 puntos son rentas, pero con 17 te quitas el factor sorpresa. Podríamos enganchar un parcial bueno y poder estar por encima, como ya hicimos aquí, pero la diferencia es muy alta. Por eso digo que es poco posible y que ellas lo tienen muy cerca”, expresó.

Sánchez está satisfecho de lo que se ha visto estos días en los entrenamientos. “Estamos trabajando bien en una a priori complicada semana por todas las emociones, por el resultado del partido de ida. El equipo tiene ganas de dar una buena imagen allí en Badalona. En la ida fue un partido de 'playoff' auténtico, en el que peleamos y competimos bien, pero no fuimos lo suficientemente, no sé si la palabra es esa, listas o no nos llegó la gasolina”, agregó.

El técnico lamentó el final. “La pena fue que en los últimos cinco o seis minutos terminamos con un resultado que nos ha condicionado totalmente la vuelta. Estuvimos incluso durante el partido por delante. Las chicas compitieron muy bien, la baja de Celia también nos condicionó mucho en las anotaciones ante un rival así. Estoy contento de la predisposición y las ganas y espero que seamos capaces de hacer un buen partido en Badalona”, pronosticó.

¿Con Celia hubiera habido otro resultado?, se le cuestionó sobre si la lesión de la pucelana fue la clave. “Con ella estábamos justas en la rotación. Sin ella tres cuartas partes del partido… y fuimos claramente de más a menos en los parciales. No sé si mejor o peor, pero hubiera sido otra forma de encarar la segunda parte”, explicó. En principio, la alero tiene pocas opciones por la rotura fibrilar producida hace una semana, aunque ha viajado.

El técnico fue interrogado sobre si con todo el equipo (hay que recordar que tampoco está ya la estadounidense Bre Scott, la máxima anotadora, por razones disciplinarias) se hubiera competido mejor. “Eso ya creo que es pensar por exceso. También tuvimos a todo el equipo en el partido de vuelta en liga y nos ganaron bien. Hay que ser honestos y saber el rival que teníamos enfrente. Preparamos bien el partido y supimos llevarlas donde queríamos. En la primera parte pocos puntos y en el tercer cuarto cinco abajo. Por eso te da más rabia: si en un principio hubieran sido muy superiores… en los últimos minutos no supimos contrarrestar y fueron justas merecidas”.

Buen balance

Pase lo que pase este sábado, Jesús Sánchez está satisfecho con el desarrollo de la temporada. “Hemos vuelto a entrar en 'playoff'. El año pasado no sé si fue así, pero en éste somos el peor presupuesto de los ocho que jugamos el 'playoff'. No lo digo por darle mérito al equipo, que también, pero tenemos que intentar que más gente se suba el carro. Hemos superado el 50 por ciento de victorias. Poco a poco hay que conseguir que más patrocinadores y gente se pueda acercar al equipo. Espero que esto nos empuje y conseguir otro buen proyecto”.

“Hay que aprovechar que llevamos dos temporadas compitiendo muy bien y que entre todos hagamos efecto llamada. Cuanta más gente mejor. Que se acuerden y se animen a abonados y apoyos”, ha pedido también.

Jesús Sánchez, que firmó tres años de contrato el pasado verano, seguirá al mando la próxima temporada. Y este fin de semana tendrá que recorrer muchos kilómetros."La idea era hacer un proyecto estable, con caras reconocidas. Doy las gracias a todo el staff: Pablo, Nacho, Álvaro, Ana...”, subrayó.

De madrugada, ya el domingo, el entrenador tendrá que bajarse de un autobús y montarse en otro. Estará con sus canteranas en Huelva para la disputada de los campeonatos de España por cuarto año consecutivo.

