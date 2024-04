El Coria empata y el Don Benito lo tiene aún más fácil para subir

El Coria falló numerosas ocasiones y no pasó del empate en su encuentro en Fuente de Cantos (0-0) y deja el camino al ascenso directo al Don Benito muy allanado. Si los rojiblancos vencen al Trujillo este domingo (18.00 horas) sacaran a los celestes seis puntos a falta de dos jornadas, lo que les conferiría el primer puesto definitivo de forma virtual, pero no matemática, porque el ‘average’ particular está a favor del Coria.

El líder depende de sí mismo para ser campeón, lo haría con dos victorias sin tener que depender de lo que haga el Coria. Uno de los dos encuentros que tiene que jugar en casa es este compromiso ante un Trujillo en riesgo grave de meterse en problemas con el descenso directo o el posible arrastre de más de un descenso extremeño desde Segunda Federación. Es otro partido clave, y como el anterior se presenta con rachas divergentes entre ambos rivales. Está por ver si la lógica se impone o hay hueco para la sorpresa.

Más encuentros

Por otro lado, celebrando su presencia asegurada ya en el ‘playoff’, el tercer clasificado también juega en casa: Azuaga-Don Álvaro (13.00). El equipo con mejor racha en vigor del grupo recibe a otro implicado en el igualado bloque de la zona baja. En varios partidos se repite esta jornada el enfrentamiento entre rivales de la zona superior con los de la inferior. Es el caso también del Castuera-Montehermoso (12.00); llegan los locales tras una derrota y con la idea de aferrarse a una plaza en el quinteto de cabeza que podría peligrar si no ganan, mientras que los visitantes han encontrado una salida a su complicada posición en la parte baja tras su reciente triunfo y afrontan el envite con ambiciones renovadas.

Una amenaza directa para el Castuera es el Diocesano que recibe al Jaraíz (12.30) tensando la batalla deportiva por el 'playoff'; los veratos ya tranquilos aspiran a terminar lo más arriba posible y visitan al club de Cáceres que viene acelerando toda la segunda vuelta. Duelo notable así mismo es el Villafranca-Calamonte (12.00) con los de casa aspirando a quedarse con la cuarta plaza que ahora tienen, ante un rival en horas bajas aunque bien clasificado. En el Arroyo-Olivenza (12.00) aparece el objetivo de los dos de mejorar su altura en la tabla, sin olvidar que los locales aún tienen números para aspirar al quinto puesto. Abrirá la cita dominical el Atlético Pueblonuevo-Racing Valverdeño (11.45) con la salvación al alcance de los que juegan ante su afición y el riesgo de descender irremediablemente para los que viajan; y cerrará la jornada el Moralo-Jerez (19.00), como oportunidad para los de Navalmoral de seguir contando en la lucha por las eliminatorias de ascenso y para los templarios de consolidarse en el centro de la tabla tras coquetear no hace mucho con la parte baja de la tabla.

En dos actos por tanto se divide esta 32ª jornada en el grupo 14 de Tercera Federación. El primero se decide el sábado con el Coria empeñado en reducir las opciones del Don Benito en la apasionante lucha que los dos han mantenido toda la temporada por el liderato.

