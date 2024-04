El Llerenense necesita ganar al Montijo, esperar y confiar

Alineaciones probables LLERENENSE: Lolo; Pedro Toro; Juampe, Pedro Inglés, Iker, Platero, Tomé, Quezada, Ribeiro, Maikel, Dani Martínez. MONTIJO: Alex Dos Santos; Calles, Pedro Augosto, Pere Haro, Mauro, Jesús Sánchez, Yaya, Runy, Müller, Juli, Schneider. ÁRBITRO: Javier Sánchez Carreras (Andalucía) HORA: 12.00 ESTADIO: Fernando Robina de Llerena.

Ganar, esperar y confiar. No hay otra fórmula para el Llerenense este fin de semana que le toca medirse en un derbi regional al Montijo, a partir de las 12.00 horas en el estadio Fernando Robina, en el penúltimo episodio de una competición dramática para el fútbol extremeño.

El Llerenense jugará, como ocurre a otros equipos, en varios campos a la vez. Pero su principal foco de atención debe estar en su partido, que está obligado a ganar ante un Montijo que no está poniéndole las cosas sencillas a nadie desde que descendió de forma matemática. Que se lo digan al Badajoz, al que tuvo contra las cuerdas la pasada semana en el estadio Emilio Macarro.

Mirando sólo a la calculadora, el Llerenense sólo tiene una opción de depender de sí mismo en la última jornada, que es el principal objetivo de todos los que pelean ahora por la permanencia. Esa bala pasa por ganarle al Montijo y que el Ursaria sea capaz de ganar al Navalcarnero en un duelo directo entre los dos equipos que le anteceden en la clasificación. Un empate o triunfo del Navalcarnero le sigue dando opciones al Llerenense en caso de victoria, pero ya tendría que depender de otros marcadores en la última jornada. Y eso nunca suele salir bien. De ahí, el monumental enfado del Llerenense la pasada semana ante la Gimnástica Segoviana, ya que haber puntuado en Segovia hubiera evitado estas cábalas y el Llerenense sólo dependería de sí mismo.

En lo deportivo, el follón de Segovia también trajo consecuencias. Laerte, que fue expulsado tras perder los nervios y protestar de forma airada uno de los penaltis no pitados a su equipo, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión, por lo que no podrá jugar ni este domingo ni en el vital encuentro de la última jornada ante el Badajoz. También fue suspendido con dos partidos el ayudante del entrenador, Dani López.

En la parte positiva, Luismi recupera a Iker y Maxi Ribeiro, que apuntan a titulares. El entrenador del Llerenense no quiere seguir dándole vuelta a los tres penaltis que no le pitaron a su equipo en Segovia. Era inevitable en la rueda de prensa previa que se lo volvieran a recordar y, aunque no quería remover mucho el tema, terminó comentando que sigue pensando lo mismo en frio que en caliente, es decir, que ve muy claros los tres penaltis y muy raro que ninguno de ellos fuera señalizado.

El Montijo acude a Llerena sin nada que perder ni que ganar. Sin embargo, es un equipo que está acabando muy bien la temporada a nivel físico y lo demostró en el último encuentro ante el Badajoz. Eso sí, la baja de Matheus es muy sensible para el Montijo, ya que es probablemente su mejor defensa.

El estadio Fernando Robina presentará una gran entrada en el último partido en casa de la liga regular.