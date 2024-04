Al-Qázeres, adiós con dignidad

68 - JOVENTUT BADALONA: Deva Bermejo (10), Nkiya Mayo (8), Helena López (9), Gnere Dembele (16) y Lorena Segura (5) -cinco inicial- Maria Dadydova (4), Laura Piera (4), Inés Santibañez (0), Fatou Puye (2), Martina Montón (0), Rebeca Cotano (7) y Mariona Teixidó (3). 63 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Carmen Suárez (2), Gedna Capel (14), Lucía Fontela (5), Josephine Filipe (12) y Stephanie Martínez (13) -cinco inicial Maribel Galiana (3), Mariana Muadi (5), Sira Hisado (3), Camila Martínez (0) y Laura Chahrour (6). MARCADOR POR CUARTOS: 16-6, 41-28 (descanso), 55-49 y 68-63 (final). ÁRBITROS: Gallego Rodríguez y Sánchez Jiménez. Eliminada: Dembele (min. 38). INCIDENCIAS: Partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón de La Plana. Lleno con 600 espectadores.

Se acabó definitivamente el sueño de la Final a Cuatro de ascenso a Liga Femenina Endesa para un Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura que ni en Cáceres ni en Badalona tuvo opciones frente al potente Joventut (en la ida 51-68). A las de Jesús Sánchez, sin la lesionada Celia García, les tocaría jugar un partido tan incómodo como intrascendente con el que poner el final a una buena temporada en líneas generales en la que fue claramente de más a menos.

Su salida a pista no fue la esperada ya que además de tener serios problemas para no agotar sus posesiones de ataque sin tiro o de incluso tener problemas con los ocho segundos para atravesar su pista, el primer enceste extremeño llegaría poco antes de alcanzar el ecuador del primer cuarto y sería un solitario tiro libre de Muadi.

Mayo anota ante Josephine Filipe. / JOVENTUT

De esta manera y aunque para entonces las catalanas tampoco habían estado muy finas (4-1), no quedaba duda que el gran beneficiado de un partido de estas características era el Joventut. De ahí al final de la manga las sensaciones de las visitantes no mejoraron y una vez más las locales lo aprovecharon para seguir aumentando su ventaja. A la conclusión 16-6.

En el primer ataque del segundo cuarto se vería el primer triple extremeño de la tarde a cargo de Stephanie Martínez.

También un parcial positivo de 2-6 que ya entonces se antojaba completamente intrascendente en cuanto a la eliminatoria, pero que aportaba un poco de esperanza a las de Jesús Sánchez, al menos para mejorar la pobre imagen que estaban mostrando. El equipo no se rendía, pero la Penya dejaba clara su superioridad devolviendo la afrenta y además ahora con mucha mayor desenvoltura desde el perímetro con dos triples consecutivos de la base Bermejo y otro más de Elena López que colocaban un abultado 31-18 (min. 16), obligando a Jesús Sánchez a agotar un segundo tiempo muerto donde exhibió calma y tranquilidad ante un grupo con una comunicación no verbal que expresaba no poco sufrimiento. Una actitud que serenó a las suyas, pues de ahí al descanso y todavía al remolque de su oponente, conseguirían competir con mayor igualdad (41-28).

Los mejores minutos

En el reinicio lo primero que se vio fue un parcial local de 6-0 que Stephanie Martínez frenó con un nuevo triple o Sira Hisado con otro más. Sin embargo las locales también acertaban desde el perímetro y ante la poca tensión que había en pista esa distancia iría cobrando cada vez mayor protagonismo como opción fácil para terminar los ataques. En la segunda mitad del cuarto las locales se relajaron en exceso y las cacereñas lo aprovecharon para, al menos, meterse en la pelea por el resultado del partido. A la conclusión 55-49.

En el último y definitivo el Al-Qázeres lució de garra y profesionalidad para sumar un parcial de 0-8 que suponía la remontada y colocarse por primera vez en ventaja. El equipo peleaba por el resultado pero entonces las catalanas despertaron con un 5-0 (60-58 superado el ecuador) y de ahí a la conclusión, aunque las de Jesús Sánchez volvieron a intentarlo, las verdinegras ya no darían ningún tipo de opción. Al final del enfrentamiento, 68-63.

Diez años del primer ascenso a la élite Este sábado se cumplieron diez años del primer ascenso del Club Baloncesto Al-Qázeres a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Fue en Logroño venciendo al Campus Promete, el equipo organizador de la fase, por 55-68. Aunque centrado en la cita de Badalona, el club festejó la efemérides, que se repetiría dos años después (descenso de por medio) en Cáceres.

