El Cacereño, del miedo al descenso a la ilusión por la Copa

¿Y si esa ocasión hubiera acabado en gol? ¿Y si ese fallo no hubiera permitido marcar al rival? ¿Y si ese partido no se hubiese escapado en los últimos minutos? ¿Y sí...? Son muchos los ‘¿y sis...?’ del Cacereño en esta temporada difícil y de altibajos, pero que terminará el domingo con el equipo peleando por algo grande. A pesar de todo eso, de lo que ya no sirve lamentarse, los de Julio Cobos tienen opciones de meterse en la próxima edición de la Copa del Rey esa competición que en los últimos años le ha dado la mayor de sus alegrías con el enfrentamiento ante el Real Madrid. No depende de sí mismo, pero la ilusión es real. Muy real tras estar más de media temporada coqueteando con el descenso: ‘basta’ con ganar el domingo al Numancia en el Príncipe Felipe (12.00 horas) y que el Unión Adarve pierda con el Sanse. Por cierto, tanto numantinos como sansebastianenses pelean por el ascenso directo a Primera Federación. Casi nada.

De la primera a la segunda vuelta

Siguiendo con los ¿y sis..? cabría preguntarse qué hubiera pasado si el Cacereño de la primera vuelta se hubiese comportado como el de la segunda, donde sus números han sido mejores, pero no de escándalo. Por ese motivo, el CPC estaría casi igual, aunque eso sí, dependiendo de sí mismo para meterse en la próxima Copa.

En los 17 primeros partidos del campeonato el conjunto de Julio Cobos sumó 21 puntos y al ecuador de la competición era decimotercero. Es decir, el que jugaría la eliminatoria por la permanencia en Segunda Federación. En los 16 partidos que se han jugado de la segunda vuelta los verdes han acumulado 25 puntos, cuatro más. En esa hipotética clasificación de la segunda vuelta son sextos, un puesto por encima del séptimo que ocupan en la clasificación real.

Mejoría defensiva

La gran mejoría del CPC de la segunda vuelta ha estado atrás, aunque en ataque también ha mejorado su efectividad. 18 goles anotó en la primera parte del campeonato y 20 lleva en lo que va de segunda. En cuanto a los recibidos, la diferencia es mayor. Si encajó 23 en los 17 primeros encuentros, en los 16 siguientes solo ha recibido 14. Los refuerzos invernales, cambiando completamente la línea defensiva, se han dejado notar. Su evolución es manifiesta, pero los resultados, más allá de haber vivido las dos últimas jornadas sin la congoja del descenso, se verán este domingo ante el Numancia, un encuentro que la plantilla empezó a preparar este miércoles en el Príncipe Felipe.

El club espera contar con un gran apoyo de la grada, para lo que desde principios de semana está en marcha la última promoción de la temporada. Eso sí, destinada a premiar de nuevo a los abonados. Cada uno de estos podrá adquirir dos entradas por el precio de una. De esta manera, los abonados, además de acceder al partido con su abono, podrá llevar dos acompañantes por 15 euros (4 en el caso de los niños) en tribuna y 10 (2 para los menores) en preferencia.

