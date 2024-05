El Cáceres completa el trámite

81 - REAL BETIS BALONCESTO: Polanco (26), Almazán (9), Rodríguez (15), Faggiano (2) y De Bisschop (3) -cinco inicial- Marín (2), Hanzlik (10), Domènech (8), Dedovic (0), Berzins (3), Kuksiks (2) y Fevry (0). 62 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Bonilla (2), Nuga (6), Gantt (5), Dani Rodríguez (4) y Hamilton (17) -cinco inicial- Atencia (0), Caballero (2), Raitanen (9), Dani García (0), Sigismonti (3), Balaban (9) y Carreño (5). MARCADOR POR CUARTOS: 28-18, 42-31 (descanso), 60-42 y 81-62 (final). ÁRBITROS: López Herreda, Lizana Moreno y García Crespo. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Trigesimocuarta jornada de la LEB Oro. Partido disputado en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo ante unos 2.300 espectadores.

Triste despedida del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Los de Arturo Álvarez no pudieron acabar la temporada regular con una victoria que rompiera su racha negativa. Y es que su rival fue mejor en todas las facetas del juego. No fue un buen partido del equipo verdinegro, que en defensa concedió mucho al Betis (81-62).

No fue un buen arranque de partido para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Los extremeños encajaron un 8-0 en menos de dos minutos, con dos triples consecutivos del dominicano Polanco. El técnico visitante no le quedó más remedio que solicitar el primer tiempo muerto con el fin de detener la sangría de puntos en su aro. Luego, Gantt anotó los dos primeros puntos de los verdinegros. Sin embargo, la defensa no funcionaba y los lanzamientos triples continuaban contabilizándose en el marcador (16-7).

Polanco estaba siendo una auténtica pesadilla par el conjunto cacereño, imponente para frenar al ala. No pudo remedio el Cáceres Patrimonio de la Humanidad por lo que su rival continuó ampliando su ventaja (20-7). Un triple de Raitanen dio algo de aire (25-13) en un primer cuarto muy flojo. Un nuevo lanzamiento de larga distancia de Balaban ajustaba más el marcador (26-16). Al final, 28-18.

Ya en el segundo cuarto, Sigismonti situó un 28-21 en la primera acción del periodo. Parecía que reaccionaba el equipo cacereño. Pero Polanco y Faggiano le volvió a la realidad (33-21). Las distancias se mantuvieron hasta que una canasta del nigeriano Nuga (37-26) precipitó un tiempo muerto de Bruno Costa. Almazán replicó con un triples (40-26) que dejaban muy tocado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Luego, el local Rodríguez ponía la máxima diferencia (42-26). Nuevo tiempo muerto, esta vez visitante. Apareció posteriormente Hamilton para, con un triple, acabar con la racha sevillana (42-29). La primera parte acabó con el luminoso que reflejaba un 42-31.

Darko Balaban pelea bajo los tableros. / ÁREA 11

Tras el paso por los vestuarios, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiguió un parcial inicial de 5-0 (42-36). Un arranque que alertó a Bruno Savignani. El técnico del Betis detuvo el partido para reconducir la situación. Lo consiguió, ya que su equipo amplió la distancia (48-36).

Sin opciones

Antes de llegar al ecuador del tercer cuarto, Arturo Álvarez pidió un tiempo muerto. No lo veía nada claro. Pero la charla no fue productiva, ya que el Real Betis Baloncesto colocó el marcador hasta los veinte puntos (60-40). Sin lugar a dudas, el mejor momento de los sevillanos y el peor de un conjunto extremeño que defensivamente daba muchas facilidades. El serbio Balabán firmaba el 60-42 al término de los diez minutos.

Raitanen, con un triple, estrenaba el último cuarto con un triple (60-45), replicado con otro por Hanzlik. . A cinco minutos para la conclusión del partido, el marcador era 68-52. El Real Betis Baloncesto tenía controlado el partido sin esforzarse en exceso. Un triple de Polanco, un auténtico tormento para los verdinegros, liquidó definitivamente el duelo a poco más de tres minutos para la conclusión (73-56). El resto del tiempo fue de auténtico trámite para ambos conjuntos. Santi Caballero, junior que debutaba, anotó los dos últimos puntos del partido y de la temporada para un Cáceres que el próximo año jugará en la LEB Plata. Por el contrario, el Real Betis Baloncesto disputará los ‘playoffs’ de acceso a la final a cuatro.

