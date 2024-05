Loida Zabala, récord de España tras una radiocirugía

La haltera verata Loida Zabala ha competido en la IV Jornada de Liga Nacional Individual Absoluta de parapowerlifting organizada por el club Berserkers en el Viso de San Juan de Toledo, con el añadido clave de que dos días antes de competir, tuvieron que tratarle con radiocirugía dos metástasis cerebrales ocasionadas por su cáncer de pulmón, por lo que tendrá efectos secundarios durante al menos 30 días. Como suele pasar con la deportista extremeña, se superó a sí misma con el récord de España. Espectacular.

Zabala detallaba después de competir que “cuando levanté la barra de 20 kilos sin peso añadido empecé a marearme como nunca. Ahí supe que tenía un serio problema”, relata. “Lo comenté con mi entrenador, Óscar, y con Sebas, que siempre está apoyándome en los entrenamientos y quisieron que fuese precavida y levantase como mucho 40 kilos. Tomé la difícil decisión de pedir como primer y único intento 76 kilos, para hacer récord de España en la categoría en la que me encontraba porque yo había ido allí para hacer un récord y no quería quedarme con ese

¿Y si no lo hubiera intentado? Ella razona su decisión. “Es algo que no me perdonaría, la vida es uncontrarreloj y, si no aprovechas las oportunidades que tienes delante, probablemente ya no volverás aestar en esa misma situación para poder intentarlo. En esta ocasión, pudimos batir el récord de España, mareada, con ganas de vomitar, pero tremendamente feliz de haber logrado algo tan complicado y en un principio imposible”.

La extremeña comentaba en sus redes sociales que no se considera un ejemplo a seguir “por anteponer sus sueños a su salud al dejarse guiar por su intuición y corazón”.