Un barbecho preocupante

En las gradas de los estadios deportivos se dice a menudo que «los clubes no cumplen años, sino temporadas». Lo cierto es que en Badajoz, a medida que se produce un cambio de curso, la situación pinta cada vez más fea a nivel colectivo. Cada año son menos clubes los que tienen a tiro la élite y la sensación es que cada hoja del calendario que se arranca viene de la mano de nuevas penurias que dejan más marchito el panorama deportivo en la capital pacense. Con su principal equipo de fútbol masculino en quinta categoría, sin exponentes femeninos en los escalafones más altos y con conjuntos de balonmano, voleibol o rugby que apuestan más por la cantera que por la ambición competitiva dada sus complicaciones económicas, lo cierto es que en la ciudad más poblada de Extremadura se viven tiempos complicados para poder vivir días de gloria.

Y es que hace no demasiado, el Badajoz se veía de nuevo en Segunda División tras dos décadas; el Santa Teresa aspiraba a la Copa de la Reina y el Club Pacense Voleibol colocaba a dos equipos senior en Superliga 2. Ahora, por contra, el panorama de todos estos clubes es radicalmente opuesto, con un conjunto blanquinegro en concurso de acreedores y en Tercera, el equipo que se codeó con las estrellas de la élite del fútbol femenino ya no existe, mientras que el cuadro naranja tuvo que asumir unas ideas mucho más austeras tras el importante mazazo económico que recibió tras su poco fructífera unión con el CD Badajoz de Joaquín Parra.

Quizás la nota más atenuada de esta crisis viene del deporte de la canasta. En La Granadilla conviven dos equipos distintos, con situaciones claramente diferentes, pero en definitiva lucen el único atisbo de triunfo en un futuro cuya proximidad no es tangible. Por un lado, un Mideba algo venido a menos por el presupuesto y las complicaciones para fichar y armar un proyecto sólido. Tras igualar al campeón hace dos temporadas, el equipo dirigido por Jorge Borba tiene que conformarse con la permanencia, un objetivo que hace no mucho era pobre y que ahora es el consuelo que le queda al único equipo que está en la máxima división senior de Badajoz. Por el otro lado está el BCB, un club que ha sabido equilibrar una apuesta por la cantera al tiempo que ha ilusionado la ciudad, llevando a más de 4.000 espectadores al pabellón. No obstante, la Liga EBA es la cuarta categoría del baloncesto nacional, algo aún alejado de las grandes cotas de la élite, pero el equipo que preside Antonio Correa tiene aún paciencia en poder seguir escalando sin prisa pero sin pausa.

Esperanzas

Fuera de este preocupante barbecho quedan deportistas individuales como David García Zurita o Miriam Casillas. La segunda ya ha garantizado su tercera participación olímpica, mientras que el primero tiene bastantes papeletas de representar a España en un equipo ya clasificado. Son algunas esperanzas a título individual que tiene Badajoz para poder hacer historia a corto plazo. A estos se pueden unir otros nombres en breve a los que habrá que estar muy atentos. Especialmente en un año olímpico en el que siempre aparecen nuevas figuras aún cuando nadie se las esperaba.