Griezmann abrocha otro año de Champions para el Atlético

Lo que hace no tanto era extraordinario se ha convertido en una rutina. Un año más, y ya van 12 seguidos, el Atlético de Madrid estará presente en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. De la mano de un Griezmann pletórico, que se reencontró en Getafe con su mejor versión firmando un hat trick, los rojiblancos aseguraron su presencia la próxima temporada en la élite continental con una plácida victoria (0-3) en el Coliseum en el día de San Isidro.

Desde la 2012/2013, la primera temporada que completó Simeone en el banquillo colchonero, el Atlético no ha fallado a su cita con la Champions. Solo Madrid, Barcelona, Bayern, City y PSG pueden presumir de lo mismo. Un alivio para las finanzas del club, que ve como se consigue el objetivo principal de cada año, algo que por momentos no pareció tan claro por la irrupción del Girona y la pujanza de un Athletic que se tendrá que conformar con la clasificación para la Europa League.

Tras su enésima lesión, volvió a dar entrada Simeone a Giménez a un once en el que se asentaron De Paul y Barrios después de su buena actuación como revulsivos en el partido ante el Celta. En punta, Correa acompañó de nuevo a Griezmann, sentando a un Morata que ha perdido el sitio en la recta final de la temporada y cuando resta menos de un mes para el inicio de la Eurocopa, en la que partirá como nueve titular.

Salió mandón de inicio el Getafe, con Luis Milla al mando de las operaciones y Greenwood haciendo trabajar a Oblak a los cinco minutos de partido. Buscaba el equipo de Bordalás sacarse de encima una de las peores rachas que se recuerdan en el fútbol español, que justamente se inició con el desembarco de Simeone en el banquillo del Atlético.

Sigue la racha de Simeone ante el Getafe

Desde 2012, cuando el técnico argentino empezó a dirigir a los rojiblancos, el Getafe no ha ganado un solo enfrentamiento directo al Atlético de Madrid. 19 derrotas y cinco empates marca el saldo de los azulones en los 24 duelos que ambos habían disputado en los últimos 12 años, en una mala dinámica extensible también a Bordalás.

Hasta este miércoles, el técnico alicantino se había visto las caras 11 veces (sumando Getafe y Valencia) con el Cholo, y solo había podido rascar 3 empates. Ya salvados y sin nada en juego, ordenó a los suyos salir a apretar al Atlético en busca de una victoria que acabara con el mal fario de su equipo ante su vecino.

Pero este miércoles tampoco iba a ser, en gran parte porque no quiso Griezmann. Mediada la primera parte y en la que era la primera ocasión del partido para el Atlético, el francés hizo bueno con su control un gran balón filtrado de De Paul y batió a Soria. Apagado en este tramo final de temporada tras un año sobresaliente, el siete se reencontró en el Coliseum con el gol cinco partidos después (hasta llegar a Getafe solo contaba con tres en los últimos 17 choques).

16 goles de Griezmann en Liga

El gol no achicó al Getafe, que reaccionó de nuevo con Greenwood como referencia. Esta vez no fue un aviso del inglés, si no toda una demostración de lo que puede llegar a ofrecer su pierna izquierda. Desde la frontal, y sin apenas oposición tras un error grosero de Hermoso en la salida de balón, buscó la escuadra de Oblak, pero entre el portero esloveno y el larguero evitaron lo que iba camino de ser un golazo.

Getafe / Atlético de Madrid. / Mariscal

Pero en el toma y daca volvió a golpear Griezmann, que con su segundo tanto terminó de finiquitar el encuentro. Al filo del descanso, De Paul volvió a filtrar un balón, en este caso a Correa, que cedió atrás para que el delantero francés remachara. Lo anuló en primera instancia el colegiado por fuera de juego del delantero argentino, pero tras varios minutos de revisión de VAR el tanto acabó subiendo al marcador.

Fue prácticamente la última jugada antes de descanso, y también un preludió de lo que iba a ocurrir nada más reanudarse el choque. En este caso fue Samu Lino el que encontró dentro del área a Griezmann, que superó a Soria a la media vuelta y por debajo de las piernas. Un tanto, el tercero de la noche y el 16º del francés en Liga, que sofocó cualquier conato de reacción del Getafe y convirtió en un trámite lo que restaba de choque hasta que el pitido final que certificó el 12º año seguido en Champions del Atlético.