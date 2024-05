Antonio Perera, campeón de Copa en Bulgaria y directo a la Europa League

Antonio Perera es uno de esos talentos extremeños que está recorriendo a la inversa el camino para ser futbolista profesional y con cartel en Europa. En lugar de hacerlo desde España, lo está haciendo desde la Europa del Este. Y con éxito. El jugador extremeño acaba de convertirse en campeón de la Copa de Bulgaria con su equipo, el Botev Plodviv, todo un histórico del fútbol búlgaro que, sin embargo, llevaba ocho temporadas sin levantar un título, por lo que la fiesta en Plodviv estos días está siendo total.

“Esto ha sido increíble. Teníamos un gran objetivo con esta Copa y lo hemos logrado. Ha habido más de 15.000 hinchas en un día de diario apoyándonos en la final jugada en Sofía. Ha sido impresionante” relataba el joven de Novelda de Guadiana, titularísimo en su equipo y en la final que el Botev Plodviv ganaba 2-3 al Ludogorets.

Es el primer título como jugador profesional para Perera, una copa que le llevará directamente a jugar la Europa League la próxima temporada. “Ese era uno de los grandes objetivos que tenía cuando fiché por este equipo. Sabía que tenía opciones. Mi sueño era jugar en Europa y hacerlo desde Bulgaria podía ser una opción viable” relata el medio centro, que asegura que “tenemos un equipo repleto de gente de calidad. Jugadores muy buenos”.

A Perera le ha sorprendido el nivel de su equipo y el nivel de su club. “Sabía que era un histórico del fútbol búlgaro, pero además es que tiene unas instalaciones muy buenas, un gran estadio y una afición brutal. Sinceramente, estoy muy contento aquí y muy agradecido al trato y la confianza que tienen en mi”.

Es feliz en Bulgaria durante estos dos años como también lo fue en Croacia los dos años anteriores. Lleva casi cinco temporadas fuera del fútbol español. “Claro que se echa de menos España y, sobre todo, Extremadura. Sigo mucho el fútbol regional, sobre todo sigo al Extremadura. Estoy muy feliz de su ascenso a Tercera y espero que el año que viene vuelvan a ascender de categoría”.

Sobre la vida en Bulgaria, también dice estar sorprendido. “Quizá, desde España, hay una percepción muy distinta a la realidad de este país. Vivimos en una ciudad muy tranquila, de gente muy cercana. Me recuerda mucho a mi tierra. Animo a la gente que pueda venir a visitar Bulgaria a que lo haga porque se va a sorprender”.

Pero entre Bulgaria y Extremadura, tiene claro que se queda con la segunda. Es más, no se esconde en señalar que “sabéis que le tengo un cariño especial al Extremadura y que no me importaría volver a jugar en Almendralejo en el futuro”. Pero, de momento, aguarda la Europa League.