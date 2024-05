Hansel Atencia vuelve a sonreír de vuelta a casa

Cuentan que a Hansel Atencia la temporada en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se le fue haciendo cada vez más bola entre las masivas derrotas de su equipo y su, siendo generosos, irregular rendimiento a nivel individual. El pasado verano, cuando aceptó la oferta verdinegra, pensó que podía volver a ser el mismo jugador dominante que mostró apenas un año atrás en Oviedo y que quedó opacado en un rol secundario en el Estudiantes después.

Como suele decirse con simplismo, no pudo ser. En la pista no marcó las diferencias y en el vestuario tampoco tuvo una voz diferenciada, por mucho que sí diese el ejemplo de jugar muchas veces con unas molestias en la rodilla que -eso solo puede saberlo él- resultaban muy dolorosas.

Eso ya parece haber quedado atrás. Hace apenas una semana se pasó gran parte del encuentro sentado en el banquillo en la última jornada frente al Betis (solo jugó 8 minutos en los que no anotó), quizás pensando ya en su siguiente aventura profesional. Y es que no hay nada como volver a casa para sentirse a gusto y los números cantan. Este miércoles, en su debut con los Titanes de Barranquilla -allí donde se fue el caimán, decía la canción- anotó 29 puntos, siendo determinante para la victoria por 85-81 frente a los Toros del Valle. No es que la primera división colombiana sea precisamente una liga ‘top’ ni siquiera en Latinoamérica, pero sí es un buen arranque para reencontrarse consigo mismo.

Cuestión de números

La cifra de 29 tiene su gracia porque en los 34 partidos que disputó en el Cáceres nunca la alcanzó. Sí que rebasó la veintena en tres ocasiones: 22 frente a Amics Castelló y Grupo Alega Cantabria en la primera vuelta y 27 en la pista del San Pablo Burgos en la segunda en lo que fue probablemente su mejor tarde como verdinegro. Su problema de fondo hay que buscarlo en el porcentaje de acierto, excesivamente bajo para un jugador de su volumen de tiros: 30,6% en tiros de tres y 44,8% en los de dos. Incluso es indicativo su 65,4% en libres, muy por debajo de todas sus experiencias en Europa.

Parece que en Colombia también tendrá carta blanca para lanzar. En su estreno lo hizo 20 veces con un buen 50% global: 4 de 6 en tiros de dos y 6 de 14 en triples. Además, añadió 8 rebotes (5 fue su tope en Cáceres) y 6 asistencias.

Pasará los próximos meses en Colombia, donde es todo un ídolo y un referente en la selección, pero todo hace indicar que se quiere sacar la espina cacereña en Europa, donde buscará a buen seguro un destino.

Su caso no es el único entre los protagonistas del descenso que prefieren no tomarse un descanso, alargando así la campaña en alguna liga que empiece ahora. Tanto Gael Bonilla como Dikembe André mantienen buen cartel en sus respectivos países, aunque en el caso del mexicano también estará pendiente de ver si consigue entrar en el ‘draft’ de la NBA. Mike Nuga ya ha fichado por los Edmonton Stingers de Canadá. Otro que no parará probablemente será Darko Balaban, que consideraba ofertas de países de Oriente Medio como Jordania. Greg Gantt jugará baloncesto 3x3 con el Valladolid.

