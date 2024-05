Nadal llega este lunes a Roland Garros

Las maletas para París están ya preparadas. Rafael Nadal tiene previsto viajar el lunes dispuesto a jugar Roland Garros. El 14 veces campeón del Grand Slam francés se desplazará con todo su equipo y familia directa como ya ha hecho en los últimos torneos que ha jugado en Barcelona, Madrid y Roma.

Aunque oficialmente aún no ha anunciado su participación en Roland Garros, Nadal se siente mínimamente preparado para competir en la Phllippe Chatrier de nuevo, consciente también de que sus posibilidades de volver a morder la Copa de los Mosqueteros en 9 de junio son un sueño dificil de hacerse realidad. El exnúmero 1 mundial (ahora 207 mundial) solo ha disputado nueve partidos esta temporada después de verse obligado a operrse de la cadera el pasado mes de junio.

Nadal tiene intención de empezar a entrenar este martes en Roland Garros y jugar sets con posibles rivales en el torneo, como ha hecho en los últimos que ha participado. Sus sensaciones para Roland Garros no son las mejores. Físicamente no está al cien por cien y mentalmente no tiene la capacidad de superar las situaciones en los partidos como antes hacía.

La duda de los 5 sets

"Le falta aún un poco de ritmo", aseguraba Carlos Moyà en unas declaraciones a IB3 el miércoles. El exnúmero 1 y entrenador de Nadal se mostraba optimista sobre la presencia de su amigo en Roland Garros. La gran duda es saber si Nadal "será capaz de aguantar partidos de cinco sets con un día de descanso por medio", decía consciente de que ha llegado el momento de la verdad, que ya no quedan torneos para afrontr el gran reto.

Nadal no juega un torneo con partidos a cinco sets desde que ganó su último Roland Garros en 2022. Desde entonces habrán pasado 494 días desde que ganó la final al noruego Casper Ruud. En ese largo parentesí el tenista balear solo ha disputado seis partidos en tierra, con derrotas en Barcelona ante Alex DeMiñaur (2º ronda), Madrid ante Jiri Lehecka (octavos) y en Roma frente a Hubert Hurkacz (segunda ronda).

"No me veo entrar en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Pero si hay un 0,01 % de opciones, las quiero explorar, lo voy a intentar", había dicho Nadal antes de jugar en Roma en una entrevista a la televisión pública francesa France 2 sobre su participación en Roland Garros.

Roland Garros abierto

Las sensaciones de Nadal para afrontar el Grand Slam parisino le animan a darse una oportunidad en un torneo muy abierto en esta edición con los problemas de rivales directos que optan al título como el actual campeón, Novak Djokovic, que aún no ha ganado un título esta temporada; la lesión en el antebrazo de Carlos Alcaraz, que tiene previsto llegar a París el miércoles, un día antes del sorteo del cuadro; las dudas de Jannick Sinner, el gran dominador de la temporada, hasta que una lesión en la cadera le obligó a retirarse de Madrid y no jugar en Roma.

El sorteo del cuadro puede ser más decisivo que nunca para un Nadal que después 2005, cuando ganó por primera vez, siempre había sido cabeza de serie en Roland Garros. En esta ocasión podría tocarle en la primera jornada cualquiera de los 32 primeros favoritos y cruzarse a cualquier 'top 16' en las primeras rondas. Un duro y complicado camino para pensar afrontar el reto, partido a partido y punto a punto, como es la filosofía de Nadal.