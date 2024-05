Javier Cienfuegos: "De mi carrera me quedo con las personas y las experiencias"

Tranquilo, “aliviado” y, según se desprende de sus palabras, feliz. Javier Cienfuegos Pinilla (Montijo, 15 de agosto de 1990), uno de los deportistas más grandes que ha dado Extremadura en su historia en su condición de número uno del martillo español desde hace casi dos décadas (24 títulos nacionales le contemplan), hace oficial su adiós a la élite de su propia boca en esta su primera entrevista tras conocerse públicamente que arroja la toalla. Su maltrecha espalda le obliga a ello. No ha llegado a los Juegos de París, como a él le hubiera gustado, pero en el balance tiene mucho (casi todo) de positivo.

¿Qué siente en su retirada?

Felicidad y alivio. Después de todos los años, todos los objetivos y todo el trabajo hecho… creo que es para estar feliz. También contento por otra parte y con el alivio de haber entrenado lo máximo posible, de haber luchado por todos los objetivos marcados. Sí es cierto que me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero al final las cosas vienen como bien y hay que aceptarlas. Ahora ha sido la espalda, pero si no hubiera sido la espalda a lo mejor hubiera sido otra lesión más fuerte. Las sensaciones, de todas formas, insisto, son de felicidad y alivio.

Realmente, sabía hace tiempo que lo tenía casi imposible, pero ha forzado. ¿Tenía esperanzas?

Claro. La esperanza siempre es lo último que se pierde. Si tienes el más mínimo atisbo de conseguir algo, luchas por ello, pero es cierto que el verano pasado dejé de competir, que este invierno me volvió a dar fuerte la espalda y que, una vez renuncio a competir, ya se nos hace cuesta arriba porque ahí perdemos dos competiciones de cara a puntuar. Intentamos seguir creando una base para que el cuerpo no me dé problemas pero una vez que empiezan las competiciones y no me veo competitivo, la verdad es que se pasa por la cabeza. Dices: ‘mira, ya hay que pensar en otra cosa’. No a asimilarlo porque piensas que por tu cabeza pasan muchas cosas, pero ves que te quitas la posibilidad de entrenar y de luchar y que un día como hoy te levantas y ya no pienso en esos objetivos que nos reconcomen por dentro. Ya esa presión del día a día, de cuidarte al máximo, de dar el máximo para lograrlo ha desaparecido.

Usted ya ha comentado en alguna ocasión que ha expuesto su salud por el deporte de alta competición…

Sí. Yo tengo clarísimo que me retiro sola y exclusivamente por mi salud. Este fin de semana pelea el Badajoz por subir a Primera, el Capex está en División de Honor… me hubiera gustado quedarme en un segundo plano. Me ha gustado retirarme del alto nivel en el Playas de Castellón, que la única entidad que confía en mí cuando me opero tras lesionarme. Me sigue manteniendo la ficha y yo quería devolverle al Playas eso. Por eso me retiro en este club. ¿El año que viene? Pues sí, me hubiera gustado estar en uno de los equipos extremeños peleando en una liga nacional más que nada por no irme de este mundo que tanto me ha dado y que creo que puedo seguir ayudando a un nivel inferior en las ligas de clubs, pero es imposible a día de hoy. Los dolores siguen: paso días buenos y días malos. Cuando paso las rachas malas me acuerdo de Caín y cuando paso las buenas me acuerdo de Abel y pienso que tengo 20 años. Prefiero descansar y que el cuerpo se regenere bien. Me retiro de la élite, pero si en un futuro me tengo que hacer ficha en un equipo extremeño yo encantado.

O sea, que no descarta que en un momento dado siga, aunque sea a un nivel más bajo.

Sí, sí, todo a nivel amateur y para ayudar, y si es que a un equipo extremeño, mejor, pero ahora mismo, tal y como está la espalda y los dolores de todos estos años, lo veo muy complicado, pero sí me gustaría, claro.

¿Con qué se queda de su carrera?

El culmen de todo fue la final de los Juegos de Tokio 2021. Me acuerdo en la calificación, en ese tercer tiro, cuando el martillo sale de mi mano sabiendo que estoy cerca de la marca de la calificación para estar entre los 12 mejores. Eso lo resume todo. Es cierto que después en la final nos quedamos fuera de esos diplomas, pero es que antes de viajar estábamos entrenando muy bien. No con la misma consistencia del 2019, pero estábamos para pelear por las medallas, aunque luego en la final nos dimos cuenta que se estaba lanzando mucho. Al final me ha tocado lanzar muy lejos en estos últimos años contra una generación muy buena, con los mejores. Ese momento con Antonio (Fuentes) y con Carlos (Burón), mis entrenadores… faltó la familia, pero bueno.

¿Aparte de Tokio, en general, con qué se queda fuera de la pista?

Con las experiencias, con las personas. Cuando vas creciendo y hablando con atletas retirados, lo único que hablan, pese a ser campeones, es de las experiencias, de los viajes. En las concentraciones hablamos de eso: está claro que todo el mundo quiere ganar, lanzar más lejos o correr más rápido… En la fiesta de despedida que me montaron el otro día, lo que hablábamos era eso: de las anécdotas, de los viajes, que qué bien nos lo pasamos o qué bien comimos, pero ya está. Nos juntamos medallistas nacionales e internacionales y de lo que menos se habla es de resultados deportivos.

¿Cree que se ha valorado lo suficiente su trayectoria?

Sí, sí, no tengo ninguna duda. A la prensa extremeña en general, y tú en particular desde el principio, ha sido una auténtica maravilla. Creo que también es la suerte de nacer en Extremadura y la casuística que tenemos aquí. Desde el principio se han volcado con nosotros. Los deportes minoritarios también tenemos que reconocer que obviamente no tenemos el mismo tirón que a nivel nacional, pero me quedo con lo mío. Desde el principio la prensa ha estado detrás, y no solamente conmigo, sino con muchos compañeros y eso es de agradecer. Yo lo he pensado: siempre me he puesto en vuestra piel y siempre he intentado poner las cosas fáciles y al final es algo que te repercute. Es una simbiosis deportista-prensa. Hay compañeros que no lo saben valorar. Siempre, cuando me preguntan, les doy mi punto de vista y digo que esto debe ser una colaboración. A mí siempre se me ha tratado genial, así que cuando se me ha pedido algo he intentado ser lo más accesible posible.

¿Qué le ha quedado por hacer en este tiempo?

Las medallas, obviamente, ya sea en un Campeonato de Europa, un Mundial o unos Juegos. El martillo es europeo, aunque ahora se han metido los americanos mucho, y ahora hay un canadiense, pero en mi trayectoria siempre ha sido una prueba muy europea. La primera vez que yo me meto en la final de un Europeo es como si lo hiciera en la final de un Mundial o unos Juegos. Pero no me voy con pena de no tener esas medallas, sino con la alegría de estar disputándolas. Está claro que todo el mundo las quiere, pero solamente hay tres, y ganan los tres mejores ese día. Cuando más cerca he estado ha sido en el 2019, en ese Mundial de Doha, en el que termino el año como tercero del mundo, pero me voy contento. En realidad, ningún español más ha estado en la final de un Mundial o unos Juegos. Ahora lo miro con un poco de melancolía: se pudo haber hecho, pero al final te sientes contento porque tuviste la oportunidad de lucharlo. Yo di todo de mí para poder hacerlo.

¿Alguna espina clavada, aparte de ello?, ¿quizá llegar más lejos en esas competiciones internacionales?

Sí. En el 2013 me vengo a casa desde Madrid porque creo que no estoy lanzando. Esa primera etapa del ciclo olímpico de Río 206 nos sirve a Antonio y a mí para saber por dónde van las cosas y qué queremos hacer. Me sigo manteniendo en el nivel de 75-76 metros, pero después de Río pensamos que había que seguir apostando y creyendo y ahí es cuando Carlos Burón entra en acción. De lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes con Carlos y Antonio porque ahí fue el cambio, la evolución, lo de pelear lo más arriba posible. En el 2020, antes de la pandemia, abro la temporada con 77,50. Empiezo con cinco metros más de lo que había comenzado cada año. Una auténtica locura. Veníamos con la moral por las nubes e íbamos a luchar por ganar. Esa primera prueba nos invitaba a soñar. ¿Qué pasó? Que dos semanas más tarde estábamos encerrados en casa. Con eso no puedes pelear. No puedes pelear contra una crisis mundial. En el 2021 nos costó un poquito más y estuvimos con 75-76 y estuvimos en la final de los Juegos. Entrenando había llegado a lanzar casi 80 metros e iba con la moral superalta, pero no me castigo por no haber llegado a más. Me siento contento por lo conseguido, y lo que intentaré a las generaciones jóvenes darle los consejos para que no comentan los mismos errores.

¿Qué 'culpa' tiene su entrenador de siempre, Antonio Fuentes, en su carrera?

Todo, vosotros ya lo sabéis. Todo está en los archivos. Cuando al principio no nos dejaban lanzar en la pista él se puso cabezón para que al final sí pudiéramos, solamente por eso tiramos hacia adelante. Cuando vuelvo de Madrid él se siguió formando. Y no solamente conmigo: ahora mismo tenemos a Paula, campeona de España sub-16, Minerva, subcampeona, o Minerva, que ha sido cuarta de España dos veces. Sin olvidar a Javi Carretero, María Barbaño o Natalia… todos los que han pasado por aquí. Sabemos que Antonio es un tío de base más que consolidado. Al alto nivel hemos tenido la grandísima oportunidad y suerte de demostrar que desde Montijo se podía hacer cualquier cosa.

Con Antonio Fuentes, su eterno entrenador. / EPE

Y su familia, ¿qué le ha aportado?

Para entrenar al más alto nivel necesitas un puzzle de muchas piezas. Y ahí la familia es superimportante a la hora que de te den tiempo para hacerte la vida más fácil. Si después encima que viajan conmigo y los ves en la grada… yo lo primero que he hecho al salir a pista ha sido ubicar a mi familia y después tiraba para adelante. Y eso tú sabes que ha sido así siempre, para cuando haya un buen tiro celebrarlo y si hay uno malo no miro a la grada. Es fundamental la familia.

¿Qué le diría a un joven que quiere ser lanzador? ¿Le animaría?

Que disfrute, que al final se trata de ello, que se haga caso de sus entrenadores, que ellos siempre quieren lo mejor y que se lo pasen bien. Que nunca miren resultados, que los resultados están por venir, que vendrán solos y que todo lo demás viene disfrutando. El deporte de alto nivel es muy duro y que si no se disfruta no merece la pena.

¿Va a seguir ligado al deporte de alguna manera?

Me gustaría. Ahora no tengo pensado nada porque con mi tema personal y la alcaldía de Montijo ocupo mucho tiempo. Cuando no estoy con lo de la alcaldía me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, con mi hija sobre todo, pero me gustaría trabajar para el deporte y el atletismo en particular. Es uno de mis sueños para cuando acabe esta etapa: echarle una mano al atletismo desde cualquier punto para devolverle todo lo que me ha dado.

¿Qué diagnóstico hace del deporte extremeño?

Muy bueno. Los números hablan por sí solos. En Londres 2012, estuvimos entre olímpicos y paralímpicos seis o siete y ahora no nos caben en los dedos de las dos manos. Además, Alberto Ginés siendo campeón olímpico en escalada; Álvaro Martín doble campeón mundial en marcha… ahora mismo tenemos un nivel muy bueno. Se están haciendo muy bien las cosas desde las instituciones, al final si vamos todos a una el deporte es algo que te recompensa muchísimo. Todos los deportistas extremeños estamos de acuerdo que vamos todos a una. Para París estamos en situación muy buena, muchos van a luchar por las medallas o diplomas.

En realidad, sólo va a faltar Javier Cienfuegos. ¿Es evidente que le gustaría despedirse en unos Juegos?

Exacto. Han sido tres, pero no ha podido ser el cuarto. De todas formas, repito: soy muy feliz.

Suscríbete para seguir leyendo