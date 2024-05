Sainz, decepcionado: "Nos ha faltado ritmo"

Carlos Sainz ha terminado muy decepcionado en Imola. La revolución que esperaban en Ferrari con las mejoras del SF-24 no se ha confirmado y para colmo, el español se ha visto superado por su compañero Charles Leclerc, que ha podido dedicar un podio (3º) a los tifossi.

“Nos ha faltado ritmo. Después de la clasificación vimos un par de problemas en el coche que nos han afectado en la carrera y ya sabía que iba a ser un día duro. Hay que analizarlo con calma porque no he tenido opciones de luchar y de poder hacerlo mejor delante de nuestros aficionados", ha valorado Sainz tras bajarse de su monoplaza.

Carlos ha podido defenderse de Piastri en las primeras vueltas, pero ha perdido cuarta posición con un ‘undercut’ que le ha lanzado McLaren y al que Ferrari no ha respondido. "El problema es que alargar no ha merecido la pena, porque no ha pasado nada y al final me han hecho un 'undercut' y no hemos podido alargar tampoco. Cuando te falta ritmo cualquier estrategia es complicada y había que entrar para no perder sitio con Russell", ha explicado.

"Luego han llegado los doblados y he perdido temperatura en el neumático y en aire sucio y con las inconsistencias del coche no iba cómodo. Pasando doblados no podía ir rápido porque el coche me daba muchos sustos, de hecho me ha dado varios", ha revelado el piloto de Ferrari.

Sobre las mejoras de Ferrari, considera que se podrán apreciar más en Mónaco y especialmente en Barcelona, las dos próximas citas del campeonato. "Sí, creo que Barcelona será una buena oportunidad para nosotros. Mónaco es un circuito demasiado particular para ver, y luego en ritmo de carrera parece que hemos estado ahí con Charles, así que es el lado positivo y ahora hay que analizar en nuestro lado del garaje lo que ha podido pasar. Para Mónaco estoy seguro que todo cambia y hay que apretar"