Coria y Moralo avisan que la eliminatoria no está aún resuelta

“Hay que preparar el partido y hacerles ver a los jugadores que tenemos que ser más humildes que nunca porque esto aún no ha terminado”. Lo decía Miguel Ángel Ávila, entrenador del Coria, totalmente convencido, pese al 0-2 de su equipo en casa del Moralo. La eliminatoria de semifinales extremeña de ascenso a Segunda Federación vivirá el domingo su vuelta en La Isla (18.00 horas) sin que ninguno de los dos dé por liquidado el duelo. También el técnico perdedor en la ida, Beni Besale, avisaba que puede haber sorpresa final, aunque fuera complicado. “No lo damos por perdido, pero sabemos que es complicado. El Coria no ha perdido en todo el año en su campo. Tenemos que ir a hacerle daño y eso nos puede venir mal porque vamos a dejar muchos huecos y ellos lo pueden aprovechar”, valoró al final.

¿Hay eliminatoria?, se le cuestionó a Ávila. “Sí. El que no lo piense así es que está equivocado. Esto no ha terminado. Tenemos que salir a ganar el partido. Si pensamos que levantando el pie vamos a pasar fácil nos estaremos equivocando y lo lamentaremos”, advirtió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre el partido en sí, dijo Besale que había sido “como preveíamos. Los dos equipos íbamos a tener nuestras oportunidades. Cuando no eres lo contundente que tienes que ser en las dos áreas lo terminas pagando”, comentó el entrenador moralo. “El partido ha sido un toma y daca. Diez minutos del Coria bastante buenos con faltas y córners. Después nos sacudimos la presión y hemos sido atrevidos, hemos tenido ocasiones y pudimos hacer algún gol”, adujo.

Además, apuntó que “sabíamos que en el segundo tiempo podíamos hacerles más peligro con el viento a favor. Hemos pasado del 1-0 de Robinho al 0-1 del Coria en una jugada que no tiene ningún peligro en un despeje de Benajife que no tiene absolutamente a nadie. La hemos regalado. El centro de Angelito y si a Mercadal le dejas solo vas jodido porque te la enchufa. Después hemos ido a por el empate y nos hacen el 0-2 porque no somos contundentes. David López ha hecho un golazo”.

Besale dijo que “nos han anulado un gol que por desgracia no es fuera de juego, lo hemos visto en el video, pero esto es fútbol”, lamentó, aunque aseguró que el árbitro había estado bien. Sobre el próximo duelo, incidió que “vamos a morir con las botas puestas e iremos a ponérselo difícil. Nuestra racha no ha sido buena fuera, pero hacemos ocasiones. 11 partidos nos hemos puesto 0-1. Si somos más regulares le hemos podido discutir el campeonato a Don Benito y Coria. Nos ha faltado veteranía. Vamos a luchar. A la afición le pido que nos apoye”.

Miguel Ángel Ávila, mientras, dijo que había sido un clásico “partido de ‘playoff, muy intenso y disputado, con mucho nerviosismo en el campo de los dos equipos”.

Sobre el desarrollo del choque, aseguró que “la primera parte ha sido bastante igualada, con dos ocasiones claras, una para cada uno. En la segunda teníamos que esperar nuestro momento. En los duelos individuales sabíamos que podíamos hacerle daño. A pesar de los problemas, lo hemos hecho bien y la victoria es justa”.

“Lo que me tranquiliza es que el equipo sigue trabajando y compitiendo, a pesar de todas las adversidades y sabe qué tiene que hacer en cada momento. En los 10 últimos aguantar y apretar el culo y lo hemos hecho”, subrayó.

Jugadores

Por su parte, el jugador local Raúl Arroyo apuntó que había sido un duelo “muy disputado, muy parejo, en el que las áreas han decidido. Ellos han estado acertados. Dos golazos de sus dos delanteros”.

Para el extremo cauriense David López celebró que “las dos oportunidades que hemos tenido las hemos metido. Nos llevamos un gran resultado de cara a la vuelta”.

Según dijo, “para mí era un 0-0”, pero que “las dos expulsiones han hecho que haya más espaco y juego por dentro y lo hemos aprovechado. El Moralo ha dominado la segunda parte, pero hemos sabido contrarrestar eso y por ahí han venido los dos goles”.

“He estado aquí un año y medio y le debo mucho a la directiva y su presidente porque el trato fue excelente. Pido disculpas, pero esto es fútbol y yo estoy muy contento”, abundó sobre el hecho de haber marcado a uno de sus exequipos.

