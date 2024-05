El Villanovense deberá pagar 700.000 euros a la Seguridad Social

Duro revés a la línea de flotación económica del Villanovense. El club serón deberá pagar 700.000 euros a la Seguridad Social como consecuencia de haber llevado a cabo contratos irregulares durante los últimos cuatro ejercicios. En concreto, según ha podido saber este periódico, unos 360.000 euros corresponden a lo que el club adeuda por no haber ejecutado los contratos conforme a la norma, mientras que el resto se debe a la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo derivada de dichas irregularidades.

Cabe recordar que durante el pasado mes de febrero la Inspección de Trabajo abrió una línea de investigación hacia el club serón a raíz de una presunta denuncia por parte de un exjugador del club. De hecho, fue en febrero cuando una funcionaria de la Inspección de Trabajo visitó las instalaciones del club para mantener varias entrevistas con jugadores, trabajadores y dirigentes, a quienes les requirió información relativa a nóminas, contratos y otra documentación de los últimos cuatro ejercicios económicos.

Los ejercicios que han sido investigados son los correspondientes a los tres últimos del mandato de José María Tapia y al primer año y medio de Javier Nieto, actual presidente del club.

Los socios, lo primero

El club, hasta ahora, ha mantenido una postura de cautela hasta conocer la resolución de la investigación. Una vez notificada la cuantía que deberá afrontar, el club tiene previsto comunicar el próximo jueves en una asamblea extraordinaria con los socios cuál es la situación actual y de qué manera se tiene previsto afrontar.

No obstante, por ahora el club sólo ha tenido conocimiento de la cuantía de la sanción, por lo que ha dejado en manos de sus abogados este asunto hasta determinar qué hacer. Si bien, no descartan interponer recurso si así lo determina el departamento legal.

Lo que no se plantea de ninguna manera el Villanovense es no salir en Segunda Federación la próxima temporada. No en vano, la situación económica ahora es «grave», tal y como señalan fuentes del club serón. No obstante, apuntan que la intención es afrontar esta nueva realidad y «no tirar la toalla» a pesar de la difícil papeleta que se viene por delante.

Presupuesto medio

El Villanovense maneja habitualmente un presupuesto medio que ronda los 500.000 euros de manera aproximada. Una cantidad escasa ya de por sí para competir por objetivos ambiciosos en la categoría y que a todas luces hace inviable afrontar la deuda contraída de una vez, motivo por el cual en el club esperan aún a conocer los plazos en los que poder abonar esta cantidad económica.

Lo que también se prevé para este jueves es que los dirigentes de la entidad villanovense comuniquen a los socios que aunque se salga en Segunda Federación el proyecto deportivo de la próxima campaña deberá ser mucho más austero que en las temporadas anteriores.

Aún así, la situación podría haber sido mucho más dramática de no haber sido por la Copa del Rey del curso pasado, que permitió, gracias a que el rival fue el Real Betis, poder ingresar una buena cantidad económica por la venta de entradas para este partido.

Más allá de lo económico, el club no tiene previsto hacer ningún anuncio de carácter deportivo hasta que los socios no tengan conocimiento pleno de cuál es la situación real de las arcas de la entidad serona.