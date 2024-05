Diego Díaz, disfrutar la Kings League y decidirse (o no) por el Cacereño

Mientras viaja al aeropuerto de Sevilla para coger un avión a Barcelona, habla con la ilusión de un deportista en plenitud y feliz. Otro avión conducirá a México el viernes a Diego Manuel Díaz, ‘Diego’ (Solana de los Barros, 10 de marzo de 1995), quien sueña con hacer un buen papel en el Mundial de la pujante competición de la Kings League con el equipo que le ha fichado, el Jijantes. “El año pasado me llamaron, pero quería desconectar de fútbol y dije que no. En éste me han vuelto a llamar con mi amigo Nando Quesada y sí he aceptado”. El reto está servido para el extremeño.

El extremo del Cacereño asegura estar “muy ilusionado porque va a ser una experiencia única que todo el mundo quiere jugar” y que para ello ha escuchado a su entorno, especialmente a su novia, que le ha terminado de convencer para dar el 'sí' definitivo. “No es solamente por lo económico, que es bastante importante, sino por la experiencia”, subraya. En el horizonte está jugar la final el 9 de junio. “Ojalá estemos nosotros ahí”, desea.

Jorge Barba y Diego Díaz, tras un gol. / Carlos Gil

Al margen de ello, Diego llega anímicamente muy bien por su sobresaliente final de temporada en el Cacereño. “Ya desde el principio volver a Extremadura tras 8 o 9 años me vino muy bien, y más a un club que llevaba dos temporadas muy buenas. Hubo bastante interés por parte de ellos y eso me llevó a firmar. Aparte de lo económico, había buen equipo”, cuenta a este diario.

El jugador de Tierra de Barros, ex Diocesano, el Villanovense o el Extremadura antes de marcharse fuera, asume que ha ido “de menos a más” y que “me costó entrar en el once” y “terminé muy bien, al nivel que se esperaba de Diego. Estuve cómodo”.

Equipo que ha podido llegar más arriba

¿Se ha podido estar más arriba que el sexto puesto final? Diego es categórico. “Sí, sí, en eso coincidimos hablándolo con compañeros. Era un gran equipo en todos los aspectos, tanto individualmente como colectivamente, pero ya sabemos cómo es la Segunda Federación, que se dan circunstancias y tienes que pelear por otro tipo de cosas, como es la salvación, y al final al menos hemos llegado a Copa del Rey”.

Cuestionado sobre si le ha faltado gol a él, alguien habituado a marcar con más asiduidad ya desde su época de juvenil en el Dioce, asume que sí. “Ha sido mi peor año en el número de goles, he hecho solamente uno, pero también he dado ocho asistencias, que está bastante bien. He acabado contento, de todas formas”. Y tanto: el público llegó a aclamarle el último partido ante el Numancia y pidiéndole que se quedase.

“Ahora es tiempo de desconectar y después pensar. Es un gran sitio para mí y les voy a escuchar sí o sí”, dice sobre la opción de seguir si se le plantea. “Hablaré para ver si llegamos a un acuerdo. Ya he tenido llamadas de otros sitios, pero pienso que es demasiado pronto y he dado un margen de tiempo”, desvela. También tuvo dos llamadas de dos equipos de la misma categoría en el mercado de invierno, “uno ha subido a Primera Federación”, y no quiso marcharse. Pero eso ya es pasado.

