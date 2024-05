Kike Gómez, la pasión ganadora del banquillo del Diocesano

Era futbolista juvenil en el Don Benito, pero el destino le llevó a coger las riendas de un equipo de cantera del club rojiblanco. De ahí a su llegada al Diocesano hubo poco margen de tiempo. Puede que el justo. Y de esta coyuntura lo de ‘enamorarse’ perdidamente de su condición de entrenador hubo también un feliz paso. Enrique Gómez Clemente, ‘Kike Gómez’ (7 de mayo de 1997), lleva ocho años consecutivos como técnico del club colegial, al punto de trabajar “prácticamente desde prebenjamines y zagalines”. En el último ha conseguido el ascenso a la División de Honor de juveniles. Poca broma, excelente noticia para él y para su club.

Kike Gómez, que nació en Cáceres pero que vivió en su querido Don Benito hasta que empezó la carrera universitaria, hizo Magisterio Bilingüe y, ganándose la vida, cubre estos días una sustitución en el colegio que dio origen al club. Allí se siente especialmente motivado y agradecido por todo. Tanto que es consustancial a él ya su “sentimiento de pertenencia” al centro y al club, clave para él éxito que saborea, recalca. Y todo ello, con la pasión como argumento.

“Empecé la carrera, me puse a entrenar y vi que me apasionaba”, dice Kike para poner en valor haber cambiado las botas de fútbol por el banquillo. Era lateral-extremo derecho, recuerda. “Hice todos los cursos de entrenador rápidamente, queriéndome formar lo más rápido posible. Me llamaba mucho la atención”. Desde entonces solamente juega pachangas para matar el gusanillo.

“En el Dioce he pasado por todas las categorías, incluso con dos equipos algún año, arrimando un poco el hombro. También estuve en el Tercera llevando los vídeos cuando ascendimos y fui segundo de Adolfo Senso en Segunda Federación. Me dieron la oportunidad y fue una gran experiencia, a pesar del descenso”, cuenta.

En esta temporada decidió “emprender la aventura de entrenar solo porque me gusta tomar decisiones”, y por ello se puso el reto del Dioce de liga nacional, con la intención de volver a la entidad a la élite. Ahí tuvo la responsabilidad de coger el testigo de un histórico de dentro, Jorge ‘Abuelo’, de quien ha aprendido, como “de todos, hay que ser una esponja”. “Fue de los primeros que llamé, es un gran amigo, para que me dijese las cosas que se podían mejorar y las que no”, agrega con tono de entusiasmo.

Un objetivo diáfano

¿Confiaba en subir? Kike lo explica aludiendo al origen. “Cuando me pongo a trabajar y hago mis cábalas, mi primer objetivo es ascender porque tenemos materia prima en la cantera para conseguirlo. Tengo que estar muy orgulloso porque el equipo era muy joven, con varios del primer año. Casi todos los jugadores que estaban en la plantilla los hbía tenido desde que están jugando a fútbol 11. Eso ha sido importante porque no ha sido un proceso largo de adaptación. Sabían cómo trabajaba y lo que yo quería. Martín, el que metió el primer gol en Plasencia... hemos tenido la mala suerte de haber perdido en alevines y infantiles por penaltis en la final extremeña y ahora hemos ganado la competición más importante para el club para dar ese salto de calidad”.

“Todo el mundo se ha portado muy bien conmigo y me considero importante, como todos. Estoy muy orgulloso de estar aquí y me siento muy valorado. Es un club cercano, no es fácil promocionar tanto como yo desde abajo hacia arriba. Quizá en otro club no hubiera sido posible. Al final ha sido la clave. Me han cuidado como a uno más. También hay un sentimiento de pertenencia y me identifico con los valores del club”, explica Gómez.

¿Cuáles son sus planes? ¿Seguirá degustando la División de Honor en el retorno colegial a la élite? Todo hace indicar que sí, aunque no esté concretado. “Llevamos dos días prácticamente desde que subimos, está todo muy reciente y no hemos hablado, pero será mi primera opción. Más o menos lo teníamos todo preparado la semana anterior contra el Badajoz en casa, pero se ha retrasado todo. Lo hemos vivido con mucha ilusión”.

Kike Gómez da instrucciones durante un partido. / Juan Carlos Jiménez / CD Diocesano

Está claro que quiere ser un entrenador profesional y que pretende llegar lo más lejos posible. “Quien me conoce sabe que he trabajado todos los años, no sé si mejor o peor, pero con mucha pasión y ganas. Estoy muy contento porque hace poco no me lo hubiera imaginado lo que me está pasando. Todo lo que esté por venir… quiero seguir aprendiendo y avanzando”, expone, recordando que le “apasiona” la enseñanza, “que estoy trabajando gracias a Dios y también preparo oposiciones”. Es especialista bilingüe por la rama de inglés.

Algo para terminar sobre el encuentro definitivo en Plasencia. ¿Le entraron las dudas a él y a su equipo tras caer previamente 2-5 en casa ante su máximo rival, el Badajoz? “Fallamos un penalti y en la jugada siguiente nos hacen el 0-1. Pero somos muy ofensivos. No salimos a aguantar. Íbamos 0-3 y pensábamos que podíamos remontar. Fuimos 2-3 y dimos al palo. Fue clave después la semana siguiente y cogimos lo positivo de la derrota: intentamos lavar la cabeza a los chavales y fuimos a La Montaña el lunes todos juntos en vez de ir al entrenamiento”. Este martes han vuelto a subir andando al santuario, sí, pero para celebrar el éxito. El éxito de una pasión colectiva.

