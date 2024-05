El extremeño Oliver Torres dice que ir al Sevilla fue su mejor decisión

El centrocampista extremeño Oliver Torres afirmó este viernes en su despedida del Sevilla, tras cinco temporadas y dos títulos ganados de la Liga Europa (2020 y 2023), que cuando le llamaron en el verano de 2019 para fichar por el club andaluz, tomó "la mejor decisión" de su "vida" y que ahora sus "caminos se separan, pero están más conectados que nunca".

En un acto en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, presidido por los dos trofeos de la 'UEFA Europa League' conquistados ante el Inter de Milán en agosto de 2020 en Colonia y el Roma en Budapest hace justo un año, Óliver Torres dijo que se siente "un privilegiado por haber vestido esta camiseta cinco años" y no descarta volver porque le "encantaría trabajar en el futuro" en un club "muy familiar".

Preguntado por los entrenadores que ha tenido durante su estancia en Nervión, recalcó que está "eternamente agradecido" a todos y añadió que Julen Lopetegui, el valedor de su fichaje desde el Oporto, "fue el primero" que creyó en él, mientras que con José Luis Mendilibar le "costó al principio", pero volvió a "recuperar la ilusión" y le hizo "recordar el niño que era".

"Cuando Julen, mi padre futbolístico, me dijo que me quedaba fuera de la lista 'Champions' (la pasada campaña), había dos formas de tomárselo y, cuando se fue, tuvo palabras bonitas hacia mí porque se arrepentía de aquella decisión. Luego, la vida te lo devuelve y pude levantar la copa en Budapest. Es la lección de vida más grande que me llevo de Sevilla", aseveró.

Año díficil

Sobre su futuro, el futbolista de Navalmoral de la Mata, de 29 años y formado en la cantera del Atlético de Madrid, indicó que "ha sido un año complicado para todos", aunque "el Sevilla va más allá de Óliver", y añadió: "llegué en un proyecto nuevo y ahora hay otro proyecto; el futuro es incierto, estoy agradecido a todos los que se han interesado por mí, estamos hablando y en poco tiempo se sabrá".

El extremeño, que se va del Sevilla con 201 partidos oficiales disputados, 11 goles marcados y 21 asistencias, entre ellos dos finales de la Liga Europa ganadas y dos Supercopas continentales perdidas, aseguró que no tiene "miedo a los cambios" y está "abierto a todo", y señaló sobre la situación de la entidad hispalense que "las personas que mandan son criticadas, pero quieren lo mejor para el club".

"Es el momento de unirse. El Sevilla está por encima de todo. Que haya esa unión para volver a ser lo de antes", resaltó Óliver Torres, para quien "el Sevilla no tiene que venderse a ningún jugador" porque estar en este club "es un privilegio", "lo de este año es un espejismo" y seguro que "va a reconstruirse y volverá a conectar con la afición".

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, destacó la aportación de Óliver en estos cinco años, subrayó, en especial, su "lealtad" y consideró que su marcha "es un hasta luego y no un adiós".

"Siempre has sumado, en los buenos y en los malos momentos. Has sido un gran profesional, te llevas el cariño del sevillismo y eso te hace grande. Suerte, el Sevilla siempre será tu casa", manifestó.

El cacereño recibió a través de un vídeo el cariño y agradecimiento de muchos excompañeros como Jesús Navas, Suso, Ocampos o su gran amigo Joan Jordán, quien le dio una sorpresa al aparecer en el acto y fundirse en un abrazo con él.