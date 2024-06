Cobos, hombre de club

Julio Cobos es lo más parecido que tenemos al Cholo Simeone en Extremadura. Siempre con la mirada cortoplacista, mostrando una visión de superación ante las adversidades y anteponiendo siempre el trabajo y esfuerzo de su club ante cualquier elemento externo. Será la sexta temporada del técnico extremeño en el estadio Príncipe Felipe como entrenador, algo poco inusual en los tiempos que corren por los banquillos. “Verdaderamente, es difícil porque no se suele tener paciencia con los entrenadores. En mi caso, tengo buena sintonía con el presidente y estoy disfrutando mucho. Son muchos años de mi vida. El Cacereño es como mi casa. He estado de jugador, de entrenador y conozco todo. A veces, se valora mucho lo que viene de fuera. Por eso valoro tanto que se apueste por lo que se tiene en casa”, reflexiona.

El recién renovado entrenador del Cacereño pasó por los micrófonos de La Tertulia de Radiogolex para hablar del presente y futuro del club. Deja claro que sus intenciones pasan por renovar a un buen número de jugadores de la pasada temporada, algo que también ha querido hacer otros años, “pero por diferentes circunstancias, les salen equipos que les pagan más dinero y los futbolistas deciden cambiar. Ahí no podemos hacer nada, tan sólo volver a acertar en el mercado”, reconoce.

Cobos lo tiene claro: “ni el año pasado ni el anterior teníamos presupuesto para estar entre los cinco primeros. En un año hemos jugado playoff y en otro hemos sido sextos. Este año pasará lo mismo. Habrá equipos con presupuestos más fuertes que el nuestro, por lo tanto, habrá que pensar primero en sumar los puntos para salvarnos y luego ya veremos”. Es decir, pase lo que pase en el mercado este verano, Cobos advierte que no serán favoritos en ningún grupo. “Ya me gustaría a mí salir un año para aspirar a estar entre los primeros. Por presupuesto, no puede ser. Por ilusión, siempre”.

Está feliz en Cáceres y está feliz con el trato que recibe de Carlos Ordóñez. “El Cacereño ha crecido mucho con el presidente y el equipo ha ganado una estabilidad que había perdido en épocas anteriores. Estamos viendo cómo hemos crecido en afición y por ahí debemos empezar”. Eso sí, el tema recurrente del campo nunca falta para dejar claro que la propiedad del Príncipe Felipe puede lastrar los planes de un equipo más ambicioso. “La mayoría de clubes tienen un estadio municipal que les permite destinar dinero de abonos o publicidad para jugadores. Es importante que buscáramos una fórmula para que el Cacereño también pudiera optar a tener un campo municipal porque nos permitiría hacer más cosas”.

El Cacereño sigue siendo un equipo de autor a las órdenes de Cobos. Desde una modestia económica, funciona a base de superarse a sí mismo cada temporada. “Ordóñez funciona bien, pero no es multimillonario”. Así que, a falta de grupos inversores, trabajo, ingenio y superación. Las bases, una vez más, del Cacereño para la nueva temporada.