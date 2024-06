Stop violencia en el fútbol sala extremeño

Me lo he pensado mucho a la hora de escribir sobre este tristísimo tema porque, además de la profesional, creo que los periodistas tenemos una responsabilidad individual: la de no avivar fuegos colectivos. Es la primera vez, en más de 35 años escribiendo en este diario, que me ocurre algo similar, teniendo tan claro como tengo cuáles son los límites de mis tareas y que siempre he querido transmitir transparencia.

El domingo acudí a cubrir el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Segunda B de fútbol sala entre el Colegio San José de Cáceres y el GV Energía Albroksa-ACV de Badajoz. El encuentro, que se desarrolló con la tensión lógica de una final, tuvo algunos roces entre jugadores. Los locales, más jóvenes, se medían a un equipo pacense mucho más veterano. Todo ello, más o menos, fue normal. En la grada, separadas las aficiones, tampoco hubo mucho más allá que algún cántico malsonante.

Al final, empate (3-3) en un encuentro emocionante. Lo lamentable ocurrió cuando, incluso con los árbitros ya en vestuarios, se desencadenó una tángana infame, incluso con enfrentamientos en diferentes espacios del recinto de la Ciudad Deportiva. El árbitro reseñó en el acta que identificó a un jugador local que bajó desde la grada como protagonista de un empujón al entrenador visitante.

El equipo de Badajoz ha mantenido que fue esta última acción la espoleta para que se instalara el caos en la pista. Allí saltaron alrededor de 15 aficionados visitantes y alguno local. Hubo puñetazos, peleas, empujones... Y todo ello sin la presencia de fuerza pública. Algunos jugadores tampoco ayudaron con su actitud, desde luego.

Estuve grabando un video que publicamos el mismo domingo (perdón por la escasa calidad, no soy especialista) y no seré yo quien me desmienta. Las imágenes lo dicen todo. Después de que publicáramos la noticia, incluido el video, recibí algunas descalificaciones a mi profesionalidad. Algunas eran más bien críticas (bienvenidas siempre que sean respetuosas) porque obvié el empujón (no lo vi, tampoco se muestra en el vídeo), pero no lo niego tampoco. Eso sí: no publico nada que no pueda contrastar.

De lo que no me va a convencer nadie es de faltar a lo que mis ojos presenciaron con absoluta nitidez: la actitud de varios jugadores y de algunas personas del público visitante, especialmente agresivas. ¿Censurable lo del futbolista local? Por supuesto, pero también que la llama se propagó por culpa de unos indeseables que pensaron en todo menos en la paz.

También he de añadir que me parece increíble que no hubiera fuerzas del orden durante el partido. Tardaron 10-15 minutos en llegar. No ocurrió nada que tuviéramos que lamentar de puro milagro. Algo falló en la cadena.

Decía al principio que no había pensado incidir y escarbar en este escabroso tema y lo subrayaba porque el sábado es el partido de vuelta. Vi una tensión inusitada, que jamás había percibido en muchos años de profesión.

El deporte debe ser pasión. El deporte debe ser la antítesis de la violencia. Las redes sociales, en este caso, también están siendo el calvo de cultivo de algo desagradable. Como queda reflejado, he obviado, intencionadamente, dar nombres, por una vez. Tengo la impresión de que es mejor así y que la reflexión para que todo se calme debe ser colectiva. Amo el fútbol sala (lo practico aún, a mis 58 tacos), amo la libertad, pero sobre todo soy amante de la paz.