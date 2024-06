Javi Barrio: "El Cacereño fue como un salvavidas para mi carrera profesional"

Para Javier Martínez Barrio, ‘Javi Barrio’ (Logroño, 21 de mayo de 1991) el fútbol es una pasión de la que goza en el día a día, pero este deportista que ha estudiado ADE y Derecho su familia es lo más importante, su verdadera prioridad. La llegada del defensa al Cacereño en enero y lo que sucedió después fue muy especial, tanto que ha decidido continuar una temporada más, con todos los argumentos (los profesionales y los personales) totalmente a favor. Muy natural y cercano, la entrevista lo acredita.

Repite en el Cacereño y es la primera confirmación de continuidad en el club. ¿Ha tenido alguna duda?

No. Lo que arrastro de Zamora me pesó bastante. La temporada anterior tuve lesión de Aquiles y me pego el año en blanco, aun estando recuperado en marzo. Por problemas federativos, por decirlo así, no se me puede tramitar la ficha habiendo una libre. Me tiro todo el año sin jugar. Este principio de temporada ha sido muy complicado por varios motivos. El Cacereño fue como un salvavidas para mi carrera. Me llamó Francis (Bordallo, director deportivo) unas semanas antes de firmar, pero necesitaba resetear. Hablando con mi mujer, Patricia, se me pasaba por la cabeza incluso dejar el fútbol. No lo estaba pasando nada bien. Me llevaba el fútbol a casa y no me venía nada bien.

¿Y qué pasó entonces?

Fue ella la que me animó a continuar un poquito, no irme del fútbol así, con esa mala sensación. Decidimos que lo mejor era ir a Sesiones AFE, cambiar de ambiente, de grupo de trabajo, de todo, y ahí fue otra cosa, ya se me activó otra vez el fútbol, que lo tenía un poco apagadillo. Volví a hablar con Francis con un pensamiento claro. Cuando tienes familia las prioridades cambian. El fútbol, siendo muy importante para mí, pasa a un segundo plano para siempre. Tengo dos hijos. Para mi pequeña, Malena (cuatro años) necesito estabilidad. El bebé (Mateo, 10 meses) no se entera todavía de mucho.

¿Se puede decir que el Cacereño ha evitado el fin de su carrera futbolística?

Totalmente. Fue llegar a Cáceres y aterrizar de pie. Noté la confianza, tanto del club, que me lo transmitía Francis, como del míster, Julio Cobos, como de la plantilla, que me arropó bastante. Vine un jueves y el domingo ya estaba jugando.

¿Y se esperaba ese rendimiento?

Siempre he confiado en mis capacidades, pero arrastraba una mala sensación y ya hasta dudaba de mí. A medida que pasaban las semanas cada vez me encontraba mejor, entrenando y trabajando. Además, influye también la fortuna. En esto del fútbol es importante. Si un balón te roza y va fuera vale, pero si va dentro… en realidad es la misma jugada. Esa primera semana, de camino hacia Cáceres, en Valladolid con toda mi familia en el coche, me dicen que mi casera se ha echado para atrás, que no quería tener a un futbolista. Tuve que parar, a ver si hablaba con la casera. No pude y vuelta a Logroño y de Logroño a Cáceres llegando a las dos de la mañana. En la mañana siguiente entrenamiento. Puede ser que estuviera cansado y venía a un equipo nuevo. Eran lógicas las dudas. Recuerdo 2-3 acciones que provoqué corners… pero luego ya todo bien. Para ser el primero…

¿Qué le ha convencido para seguir?

Es que me ha convencido todo el entorno que me rodea. Cáceres como ciudad, la gente de Cáceres, como en pocos sitios, no sé si es el sitio donde me han arropado, el club y la fortuna que he tenido jugando los domingos. Todo muy bien.

¿Ha tenido alguna otra opción en otro club?

Es que ni me lo he planteado. A día de hoy diría que mi próximo destino sería estar en casa, en Logroño, o sea que Cáceres sería mi última aventura fuera. Ojalá se pueda alargar, pero ya digo que es tema familiar. Mis dos hijos son ya del Cacereño.

¿Con los que llegaron hubieran estado mínimo en ‘playoff’?

No lo sé. Los jugadores que estaban anteriormente han dado buen nivel. Con algunos me he enfrentado en años anteriores, como Aizpiri, al que tuve como rival en el Guijuelo y a mí me gustaba mucho. Incluso podía jugar por delante. En unos sitios caes de pie y en otros te caes, pero se ha demostrado que es buen central. Lo que a mí me viene bien en un sitio a lo mejor a otra persona no.

Pero han estado cerca de ese ‘playoff’…

Han sido cifras muy buenas. También las sensaciones. Si hubiera durado un poquito más la competición… yo me quedé con la sensación de que podíamos haber aspirado a todo. Creo que también esa misma sensación la tenía la plantilla, el grupo.

¿A qué hay que aspirar la próxima temporada, en su opinión?

A ganar cada semana, de momento… he estado en equipos en los que no tienes un objetivo claro y piensas en ir peleando por no sufrir y te encuentras arriba. A mitad de temporada el objetivo es distinto. Por eso digo que el camino se demuestra andando y vamos a ver qué nos vamos encontrando. Los objetivos pueden ser unos u otros, pero eso ya se verá.

En lo personal, ¿cómo le trata Cáceres? Ya ha dicho que muy bien…

Sí, sí. Fue llegar y, salvo lo del piso, que solucionamos enseguida, todo muy bien. Mi hija, que llevaba sin cole un mes algo nerviosa, volvió a tenerlo gracias a ciertas personas de Cáceres (Santa Cecilia, ‘Carmelitas’) y está hipercontenta. Eso es muy importante. Nosotros estamos muy contentos con todo. Ya me dice ella que quiere empezar con el fútbol a dar palos, como el padre, jajajaja.

Tuvo otra experiencia extremeña en el Villanovense. ¿Qué recuerda?

Fue en la temporada 2017-2018 y resultó ser muy buena. Deportivamente nos quedamos cerca de ‘playoff’, un puesto por debajo. Perdimos el último partido ante el Marbella, que se la jugaban. Fue un año bueno. Jugué todos los partidos en los que estaba disponible, con Iván Ania de entrenador. n

