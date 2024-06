El Mérida apuesta por el estilo de Sergi Guilló

Ya es oficial lo que era un secreto a voces. Sergi Guilló (Elche, 23 de mayo de 1991) es nuevo entrenador del Mérida. El preparador llega a la capital extremeña tras su primera experiencia en el Orihuela, equipo al que dirigió durante 19 encuentros con una gran actuación, pues pasó de ser segundo a primer entrenador en sustitución de Óscar Sánchez. El ilicitano consiguió que su conjunto pasara de coquetear con el descenso a luchar por el ascenso a Primera Federación, llegando hasta la final, donde cayó ante el Barakaldo.

Tras la buena experiencia, la entidad oriolana le había ofrecido la renovación. Sin embargo, le ha servido para que el Mérida se fije en él en superior categoría.

La corta experiencia del joven preparador ilicitano pasa por las categorías inferiores del Elche y como segundo técnico del Real Murcia con entrenadores como Mario Simón, Pablo Alfaro, Gustavo Munúa y Antonio Alcázar.

Desde el club emeritense lo definen como un entrenador «con mucha proyección y una gran ambición que llega a nuestra entidad para tomar las riendas de nuestro equipo y que apuesta por un fútbol en el que pretende ser protagonista de los partidos». Guilló no llegará solo, pues trae con él a su ayudante, Dani Soler.

Sergi Guilló junto a Dani Soler, su segundo entrenador. / AD Mérida

En el mejor destino posible

En sus primeras declaraciones como técnico romano, reconocía estar «feliz y contento de estar aquí. Con muchas ganas de empezar. Quedan todavía semanas, pero quería tener una primera toma de contacto con el club y con la ciudad. Muy ilusionado con lo que viene». El motivo por el que ha elegido el Mérida es por «el interés que ha mostrado el club. Siempre lo he sentido. Y es un dar salto que me viene muy bien. Es una ciudad donde se vive el fútbol de una forma muy intensa, me gustan estos retos. Estoy en el mejor destino posible».

Tras las destituciones de Juanma Barrero y David Rocha, mucho se ha hablado sobre qué tipo de juego le gustaría a Mark Heffernan, propietario de la entidad, que desarrollara su equipo. En este sentido, Guilló deja claro que ‘su’ Mérida quiere que sea «un equipo que le guste proponer con el balón. Iniciar desde atrás siempre que se pueda. Ser presionantes para robar rápido». Llega a reconocer que «lo paso mal cuando el balón lo tiene el rival. Mis equipos tienen que ser profundos y protagonistas con el balón, con una identidad de juego clara. Es lo que vamos a intentar imponer desde el principio», aunque con los pies en el suelo pues «sabemos que esta categoría es muy complicada y que no siempre va a poder ser así. Vamos con la idea de luchar por algo bonito y estoy deseando conocer a la plantilla».

Tuvo palabras de elogio para la afición, a la que recuerda porque «la sufrí siendo futbolista cuando vine a jugar con el Real Murcia. Me impresionó mucho, siempre estaba animando a su equipo. Ganamos aquel partido, pero recuerdo a una afición que no dejó solo al equipo. Tengo varios amigos que me dicen que es espectacular y vengo a disfrutar y a hacerles disfrutar a ellos».

La presentación de Sergi Guilló tendrá lugar este jueves (11.00 horas) en la sala de prensa del Estadio Romano José Fouto.

Por otro lado, el Mérida ha llegada a un acuerdo por Wieczysa Kracków de Polonia para traspasarle a a Rafael González, ‘Chuma’. El club polaco ha pagado la cláusula del jugador andaluz.

