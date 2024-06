El Coria, a por todas a Murcia

Toda la Extremadura futbolística mirará este domingo hacia la Región de Murcia. El Coria es la punta de lanza extremeña en competición nacional, buscando el ascenso a Segunda Federación. La eliminatoria Real Murcia Imperial-Coria (18.00, Enrique Roca) determinará uno de los nueve equipos que subirá de categoría tras el sorteo de la ronda nacional de 'playoff', sin condicionantes previos, que se hizo el pasado lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol.

Durante la semana los caurienses han analizado con detalle al rival, dejando atrás las consideraciones iniciales en las que se mostraron satisfechos por jugar la vuelta de la eliminatoria en casa, aunque no tanto por haberles tocado uno de los filiales que entraban en el reparto de contrarios. A estas alturas se impone el tópico de que “no hay rival sencillo” y todo queda pendiente del desarrollo de los dos partidos que deben jugarse. El ganador será el equipo que sume más goles entre los dos enfrentamientos, con prórroga en la vuelta si persiste la igualdad en el marcador global y posterior lanzamientos de penaltis en caso de no deshacerse el hipotético equilibrio anotador. En esta eliminatoria ya no influye la clasificación de los dos rivales en sus respectivas ligas. Sirve solo como referencia que el Murcia Imperial fue segundo del grupo XIII de Tercera Federación y que en las eliminatorias regionales de playoff dejó atrás al Lorca (0-1 y 3-2) y al Cieza (con sendos empates a uno) y un gol de penalti a favor en el descuento que forzaba la prórroga y le hizo pasar finalmente de ronda como mejor clasificado en liga. El Coria también fue segundo, grupo XIV, eliminando al Moralo (0-2 y 4-1) y al Azuaga (0-0 y 1-1) al que se impuso por su segunda plaza en la temporada regular.

Escenario de lujo para el partido

Este choque de ida entre el Murcial Imperial y el Coria se jugará este domingo en el estadio Enrique Roca, denominación oficial de la Nueva Condomina por razones de patrocinio. No es el escenario habitual de los partidos del rival de los extremeños, ya que solo ha disputado cuatro en este estadio con capacidad para 31 mil espectadores; habitualmente ha jugado en el campus de la Universidad de Murcia. Es filial del Real Murcia que ha jugado con el Mérida en el grupo II de Primera Federación. En 2008 cambió su nombre de Murcia B al actual coincidiendo con su único ascenso a Segunda B. Cuenta con una media de edad ventiañera que entrena Carlos Cuéllar. El precio de la entrada es de 10 euros y el choque será dirigido por Raimundo Sánchez Cerezuela de la Delegación de árbitros de Almería.

Por su parte, el Coria ha entrenado toda la semana con la intensidad que el compromiso requiere, a las órdenes de su entrenador Miguel Ángel Ávila. Todo un reto para el técnico y para su plantilla que buscarán volver a la categoría que perdieron hace un año. Después de que Llerenense y Azuaga cayeran eliminados este cruce final en las dos temporadas anteriores, el Coria quiere ser el primer club extremeño que asciende mediante este sistema de competición. Su objetivo en este partido de ida es un buen resultado que le lleve con garantías a la vuelta una semana después en su estadio. La Isla será decisiva, en plenas fiestas de San Juan, donde el Coria no ha perdido en toda la temporada. Pero antes se juega este domingo en tierras murcianas el primer acto de una apasionante eliminatoria con el premio final del ascenso a Segunda Federación.

