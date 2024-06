David Puig arrebata la plaza olímpica que rozaba Jorge Campillo

El golfista español David Puig se clasificó finalmente para los Juegos Olímpicos, después de superar el corte del Abierto de Estados Unidos y se mostró muy feliz por poder competir en París 2024 junto a Jon Rahm, actual número 3 del mundo. No ha podido ser para el cacereño Jorge Campillo, que no podrá repetir presencia olímpica tras el pase in extremis del joven Puig.

"Estar en los Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad para casi todos los atletas. Desde luego es uno de mis sueños", dijo Puig en declaraciones a la retransmisión en EE.UU. de la plataforma Peacock.

El golfista catalán, de 22 años y que forma parte del LIV Golf, añadió además que intentará "dar una medalla de oro a España".

Sin Rahm por lesión, la delegación española tuvo este viernes en el Abierto de EE.UU., tercer 'major' de la temporada, una gran actuación de Puig con un fantástico -2 (cinco birdies y tres bogeys) que le permitió remontar su +6 del jueves y pasar el corte con +4 en total.

Rahm ya estaba clasificado para París 2024, por lo que el otro puesto para las olimpiadas se lo disputaban Puig y Jorge Campillo.

Dado que Campillo no participa en el Abierto de EEUU, todo dependía de que Puig superara o no el corte del fin de semana en este 'grande'. "Estoy muy orgulloso", apuntó Puig tras la remontada de este viernes después de un "día duro" en la primera jornada.

"Tuve una buena sesión de entrenamiento después de la ronda de ayer con mi entrenador. Como que encontré algo en lo que estaba trabajando en las últimas semanas y funcionó muy bien hoy", explicó.