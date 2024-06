Estefanía Fernández: «Nuestra visión real es luchar por el oro en los Juegos de París»

Comentaba en una entrevista de hace unos meses que 2023 había sido «de diez», 2024 no ha empezado mal, ¿qué espera de este año?

Tengo la tranquilidad de haber hecho el trabajo bien y sobre todo, el entrenamiento invisible, el trabajo que hay detrás de una medalla,el trabajo psicológico, una buena alimentación y una buena suplementación que es lo que te hace seguir mejorando. Confío que puedo estar en lo más alto porque se está viendo reflejado, es una realidad. El año pasado en el Mundial conseguimos hacer récord de tiempos en el K4-500 y en los entrenamientos las marcas son aún mejores. Es algo que no puedes controlar porque es un deporte al aire libre en el que el clima influye mucho y sobre todo tus rivales, pero la confianza en el trabajo y en la planificación, en que es nuestro mejor momento y que físicamente y mentalmente estamos al 100%, es lo que hace que los resultados se consigan. La concentración en Galicia está siendo muy exigente, estamos en la recta final. El 6 de agosto empieza nuestra participación en los Juegos, con el K4, y voy a dar mi mejor versión, estoy muy confiada y va a salir.

¿Cuál es la aspiración personal y del equipo en París?

Nuestra visión real es luchar por el oro. Es muy difícil pero sé que se puede conseguir, lo hemos demostrado y vamos a luchar por estar en lo más alto. Individualmente, es la misma planificación, es una realidad que en todos los test internos selectivos nacionales he conseguido ganar, así que es repetir lo que estoy haciendo entrenando y día a día. Cuando cruce la meta y dé el 100% voy a estar satisfecha. Confío en que va a salir.

¿Quiénes diría que son los principales rivales?

Sobre todo las cinco potencias que siempre estamos, con las que nos medimos el año pasado, que consiguieron medallas en el anterior ciclo olímpico de Tokio y hace dos meses en la Copa del Mundo en Hungría. Contamos con Nueva Zelanda, que son las actuales campeonas del mundo; con Polonia, que estuvieron en el podio en el anterior ciclo olímpico y sobre todo destacar a China y Australia que quedaron detrás nuestro, a muy poco, en la Copa del Mundo de Hungría de este año.

Comparte equipo con nombres como Teresa Portela o Saúl Craviotto. ¿Quiénes son sus referentes tanto en el piragüismo como en el deporte en general?

Uno de mis grandes referentes es Rafael Nadal. Es un deportista con valores de constancia, de trabajo y perseverancia que es algo que a mi me caracteriza. Y sobre todo, en mi deporte, tanto Saúl como Teresa son dos grandes ejemplos con los que tengo la oportunidad de entrenar día a día, tanto en el K4 como en el K2 y la verdad es que aprendo. Toda esa experiencia que tienen ellos nos ayuda a seguir mejorando. Es fundamental y me siento muy orgullosa de crecer al lado de dos grandes referentes y poder ser la continuación de ellos. Teresa Portela es un icono del deporte olímpico español

¿Cuáles son las opciones más claras de medalla en París?

Sobre todo los dos K4. El de los chicos viene de ser subcampeón olímpico en Tokio y nosotras venimos de conseguir el bronce en el pasado Mundial e hicimos historia. Nunca un K4 femenino había conseguido la clasificación olímpica en puestos de medalla, la anterior fue hace 16 años, que fueron quintas, y además hicimos récord de tiempo, así que es una realidad demostrada que somos opciones de medalla y apostamos todo a ello.

Además de piragüista es psicóloga, ¿qué parte de esa profesión aplica a su día a día deportivo?

Es algo que me ha ayudado a mi personalmente, el trabajo mental. En el equipo lo trabajamos igual que el físico. Del trabajo mental yo destacaría esas herramientas que tenemos para sobreponernos a las adversidades, o cuando las cosas o los tiempos no salen… el saber sobreponerme a esa mentalidad y tener esa confianza en la estrategia de competición, en una prueba tan corta como es la nuestra. Yo lo estudié como autoayuda y son herramientas que me han ayudado y me ayudan a sobreponerme y afrontar cada competición y entrenamiento de la mejor manera posible. Es algo que cada vez está teniendo mas visibilidad y es muy importante. También destacamos mucho en nuestros entrenamientos el hecho de tener una buena comunicación, asumir críticas y comentarios que ayuden a mejorar. Son aspectos que antes pasaban desapercibidos pero que son muy importantes y es algo que nos caracteriza y que nos ha ayudado a mejorar. Destacamos mucho en nuestros entrenamientos el hecho de tener una buena comunicación, asumir críticas y comentarios que ayuden a mejorar.

Ha explicado que su interés por el piragüismo empezó por su hermano y a partir de un campamento de verano, pero ¿qué le hizo quedarse?

Empecé en un curso de verano, gracias a mi hermano y a mi prima que practicaban piragüismo en Mérida, en mi club de toda la vida, pero lo que me hizo continuar son los valores que me transmitieron, de compañerismo, de ayudarnos desde la base, además del entrenamiento, el disfrutar del sufrimiento y del día a día, de marcarte objetivos y no rendirte, a mi esos valores, ya no solo deportivamente, si no como persona, me han hecho ser quien soy ahora mismo. Y otra cosa que valoro mucho es el nunca rendirme. Porque estas cosas tan importantes, que ojalá pudiese conseguir todo el mundo, pero no es así, el no rendirte, el ser perseverante, aunque los resultados no sean inmediatos, porque en el deporte tenemos muchas más derrotas que victorias, es lo que yo destaco y lo que ha hecho que yo no me rinda y luche hasta conseguirlo. n