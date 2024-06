El Coria habla con Miguel Ángel Ávila, pero también maneja otros técnicos

El Coria maneja «varias opciones» para el que será el ocupante de su banquillo en la vuelta a Segunda Federación la próxima temporada. No está en absoluto claro que finalmente el técnico elegido sea el del ascenso, el cacereño Miguel Ángel Ávila, ya que sobre la mesa hay otras posibilidades, aseguran desde la cúpula de la entidad. Del mismo modo, en cuanto a la plantilla, el Coria espera quedarse con el ‘armazón’ del equipo que protagonizó el salto de categoría, concretado el pasado sábado.

«Estamos valorando varias opciones. De momento he hablado solamente con Miguel Ángel Ávila porque se lo ha ganado, pero no está decidido aún No se ha tomado la decisión todavía, por lo que también estamos valorando otras opciones que hay en el mercado», ha reconocido el presidente Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, en declaraciones a este diario.

El dirigente del Coria no quiso concretar nombres, pero el que más cerca puede estar es Luismi Álvarez, ex del Llerenense, con una pequeña puerta abierta al retorno, poco probable, de Rai Rosa.. En las próximas fechas se confirmará todo.

Columna vertebral

Del equipo en sí reconoce que «también se ha contactado con algunos jugadores y queremos que se quede la columna vertebral del equipo que nos ha ascendido este año», expresó el dirigente celeste. «Queremos no cometer los errores de la última temporada. Para ello tenemos que hacer un equipo sólido y plantearnos el objetivo de no sufrir», abundó.

Ni un solo jugador tiene contrato en vigor. Es evidente que futbolistas clave como el polivalente Juanjo Chavalés, el ‘cerebro’ Sergio Gómez o el central Gonzalo Llerena recibirán la correspondiente oferta de renovación. Con alguno de los que se pretende ya se les ha expresado las intenciones.

De momento, no hay excesiva prisa para tomar decisiones que tanta importancia pueden tener de cara al futuro. Durante los últimos días se está viviendo por parte de la familia cauriense un relax muy particular, con los populares sanjuanes. «Estamos muy felices. Ha sido una temporada dura y larga, pero el final ha merecido la pena porque ha sido muy emocionante y las eliminatorias, sobre todo la final, ha sido de lo más grande que se ha visto aquí en La Isla. Hemos disfrutado mucho y sufrido», ha incidido el presidente.

