El defensa Iker Salvi, del Llerenense al Cacereño

El central Íker San Vicente Marquínez (Pamplona, 03/04/2001) se convierte en el cuarto fichaje del Club Polideportivo Cacereño. En la pasada temporada, Sanvi disputó un total de 30 encuentros, 27 de ellos como titular, en el Llerenense. Anteriormente militó en el Gernika, Leioa y UD Logroñés. En su etapa formativa, estuvo en las canteras del Barcelona y el Athletic. Se convierte así en el decimotercer nombre confirmado del equipo verde. "Desde el CP Cacereño te damos la bienvenida y te deseamos la mejor de las suertes en nuestro club", destaca la entidad.

Adiós a Karim

Mientras tanto, el Cacereño oficializó que Karim, que ha pasado en el equipo las dos últimas campañas, no continuará. Interesaba, pero no ha habido acuerdo para su renovación. El club reenvió un mensaje de despedida del propio futbolista: “Hoy toca despedirse de la que ha sido mi casa durante las dos últimas temporadas. Siempre estaré agradecido al club y a la afición por todos los grandes momentos que hemos pasado en estos dos años y por el gran cariño que la gente de Cáceres siempre me ha demostrado. Por último, quería expresar el cariño que siento por todos mis queridos compañeros, ya que hemos pasado momentos históricos que siempre recordaremos. Siempre Cacereño”.