Juan Manuel Montes: "Lo mejor del canicross es ver cómo los perros disfrutan"

Este deportista extremeño dice disfrutar especialmente de un deporte en el que el perro es el complemento perfecto. En su caso es Kata, sin cuya figura no se hubieran producido los éxitos nacionales de Juan Manuel Montes Amaro (Plasencia, 28 de febrero de 1998). Por aquí explica cómo se siente y cúales son sus perspectivas de futuro. Y lo hace desde Madrid, donde reside. En octubre disputará el Mundial de Italia.

¿Cómo le explicaría a la gente que el canicross es un deporte atractivo?

Es un deporte en el que hay un gran vínculo entre tu mascota y tú, donde ambos somos un binomio y disfrutamos haciendo deporte y donde la actividad física es muy importante para tener a tu mascota equilibrada. Es algo bastante bonito y también novedoso.

Explique cómo se inició en él y dónde está ahora en su carrera

Llevo 20 años corriendo tanto en triatlón, maratones y ahora canicross. Me enteré de que existía este deporte a través de un compañero de trabajo. Estoy clasificado para el Mundial de Italia, que será el próximo mes de octubre y toca un verano de preparación intensivo aunque los perros con este calor no pueden entrenar el running, tocará con la natación canina.

No corre bajo licencia extremeña, pero puede que esté orgulloso de ser de Plasencia y, en cierto modo, de representar a su localidad natal....

Siempre he estado muy orgulloso de donde vengo, de donde crecí y siempre representaré a mi comunidad autónoma de una forma u otra, pero mi vida hace siete años es en Madrid y donde me han reconocido como deportista más que en mi propia comunidad.

En el reconocimiento del deporte madrileño. / Cedida

Va a un Mundial por primera vez. ¿Hasta dónde puede llegar?

Es un premio a la temporada realizada, sé que no voy con un perro específico pero lo daremos todo. En 2025 se realizará el mundial de mi raza específica donde intentaré disputar la victoria del mundial.

¿Qué es lo mejor y lo peor de su deporte?

Lo mejor es ver como los perros disfrutan, el vínculo con ellos y el buen ambiente que hay entre todos amantes de los animales. Lo peor es sobre todo en canicross que son ritmos muy rápidos y donde muscularmente se acaba muy tocado.

En cuestión de ayudas, ¿es difícil para usted?

Sinceramente nadie se ha interesado por ayudarme, supone un coste elevado, ya que hay que sumar gastos de viaje, hotel, inscripciones, etcétera. He de decir que Artemican siempre me ha echado una mano en cuanto al adiestramiento de mi perrita así cómo ahora con equipación, así como las Huellas Ciro de Plasencia que me suministra pienso para Kata.

¿Qué preferiría, la ayuda institucional o la privada, por ejemplo de empresas multinacionales o que quieran hacer minas en Extremadura?

Cualquier ayuda es bienvenida, por ponerte un ejemplo el transporte a Italia solo la gasolina será 300-400 euros.

