Dieguito, una guinda para el proyecto del CD Extremadura

El Extremadura sigue completando una plantilla de máximas garantías para su estreno en Terdera. Era un secreto a voces, pero esta semana quedaba ya oficialmente confirmado el fichaje de Diego Díaz ‘Dieguito’, jugador que llega procedente del Cacereño donde ha cuajado una gran temporada en Segunda Federación y ha sido designado como mejor jugador del equipo verde esta temporada.

El fichaje de Dieguito es una clara apuesta de intenciones de un Extremadura que no va a renunciara nada. «La verdad es que me ha convencido todo del proyecto. La gente puede pensar que sólo bajo de categoría por el tema económico, pero para mí el Extremadura es algo especial. Conozco bien a la afición, sé el cariño que hay y he comprobado de primera mano cómo es el Francisco de la Hera para el fútbol. Hay más cosas de peso, aparte de lo económico», reconoce el jugador.

Diego siempre ha estado pendiente de la actualidad del Extremadura, aunque por diferencia de categorías nunca se le brindó la oportunidad de volver. El de Solana de los Barros vuelve después de que se marchara a los 22 años tras dejar un gran año en la salvación heróica del Extremadura UD con u gol suyo ante el Atlético Sanluqueño. Vuelve con 29 años «y lo hago siendo un futbolista más maduro y con más conocimiento y experiencia para afrontar los objetivos».

Reconoce el jugador que su mejor posición es la de extremo izquierdo, aunque también ha jugado de segunda punta y de delantero. Con el actual esquema de José María Cidoncha, podría hacer las veces también de carrilero.

También ha reconocido el extremo que la confianza que le ha dado Daniel Tafur con el proyecto y su conexión con Cisqui, hombre importante en la dirección deportiva, ha sido clave para su vuelta a Almendralejo.

El Extremadura aprovechó para anunciar también su calendario de pretemporada que le llevará a jugar hasta 4 amistosos en el Francisco de la Hera. El primero, el 3 de agosto ante el Mérida. Después jugará el 7 de agosto ante el Cacereño, el 21 ante el Villanovense y el 27 ante el Sanse. El primer partido del verano será el 27 de julio en Alange y el segundo el 1 de gosto en Bienvenida. También hay un partido en Solana, el día 14 de agosto.