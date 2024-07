«Mi objetivo es sacar al mejor César Castro que se haya visto»

Finalmente, el sueño de los Juegos Olímpicos se cumple. ¿Cómo se siente ante su cercanía?

Sí, después de muchos años parece ser que ya sí que se va a cumplir este sueño. Mucha alegría, motivación, disfrutando mucho lo que queda y todo el trabajo que hemos realizado para esto. Los pocos entrenos difíciles que queden se afrontan con mucho optimismo, con muchas ganas, ilusión y ganas de disfrutar toda la parte buena de la competición, los descansos previos, el encontrarte con el equipo, con tus compañeros y estar en buena forma, con ganas de competir.

Han sido años de mucho trabajo y esfuerzo. ¿Es difícil tener en mente la meta cuando se comienza el camino olímpico con años de antelación? ¿Cómo consigue motivarse?

Con objetivos más a corto plazo. Obviamente los Juegos, es el objetivo a largo plazo, el mayor objetivo que hay, el sueño de cualquier deportista. En mi caso, las malas experiencias previas en los anteriores ciclos sí que me pudieron pesar, ves que avanzas, avanzas y no llegas, por eso al final pones el objetivo a más corto plazo, en competiciones internacionales, buscar marcas concretas... Y cuesta un poco más. Pero bueno, hay que saber escuchar primero también al cuerpo y a la mente, cuidarse mucho, luchar al final por lo que uno quiere y poner toda la carne en el asador para ello.

En principio sus pruebas serán los relevos, pero hay posibilidades de verle en el apartado individual. ¿Qué tiene que pasar para que así sea?

Bueno, en principio lo más seguro que sí. No es decisión de la Federación Española ni decisión de nadie. Es más del Comité Olímpico del World Aquatics, y esperar a que nos den el aprobado. Esperemos que sea que sí. Individual y relevo son diferentes sensaciones. A mí me encantan los relevos. Te sientes partícipe de ese equipo que somos casi como una familia, es bonito luchar con gente a la que tienes cariño, por un objetivo común, Y a nivel individual es algo más personal, algo más luchar por ti mismo, sientes mucho orgullo y te llena de ilusión, pero a mí, especialmente los relevos, siempre han sido algo que me ha gustado mucho.

Salió de nuestra región para seguir mejorando y ha conseguido el objetivo. ¿Tiene presente a Extremadura en sus competiciones? ¿Llevará algo de nuestra tierra a París?

Sí, sí, desde bien pequeñito. El centro de tecnificación de Cáceres, Madrid, Gijón, ahora en Cataluña… buscando el mejor rendimiento, el mejor sitio donde poder entrenar con las mejores instalaciones, tengo muy claro dónde voy, pero también siempre muy presente de donde vengo y muy presente a Extremadura. Me llega mucho apoyo de mi región. En la mochila siempre tengo tres pulserita que las llevo todos los días a entrenar y competir: una de Extremadura, que es la que me regalaron por los Juegos de Río, con mi nombre y los aros olímpicos, otra con la banderita de España con la Virgen del Puerto de Plasencia y luego tengo otra de Asturias, donde me acogieron como si fuese mi casa.

¿Qué sería para César Castro un buen resultado en su debut olímpico?

Estar en mi mayor nivel. Sacar al mejor César Castro que nunca se haya visto y si es así, el resultado que haya, será bueno. Obviamente, el objetivo sería entrar en una final. Tenemos un gran equipo de relevos y podemos hacerlo. A nivel individual, pues igual si se da el doscientos, pues tener mi mejor rendimiento y llegar a semis.