El Coria se decide por Rai

El elegido es Raimundo Rosa, ‘Rai’ (Cáceres, 22 de febrero de 1980). El Coria ya tiene entrenador, una decisión ya tomada que, salvo cambio radical que no se espera, anunciará públicamente a lo largo de las próximas horas. Rai suplirá a Miguel Ángel Ávila, al que el club celeste no ha confiado su proyecto, pese a ser éste el entrenador que ha liderado el ascenso y consiguiente retorno a Segunda Federación un año después del descenso.

El nuevo técnico celeste fue el protagonista de una temporada histórica en la entidad que preside Aurelio ‘Lely’ Gutiérrez. Tras subir a la tercera categoría del fútbol nacional, fue quinto y jugó ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación en la campaña 2021-2022.

La excelente temporada no tuvo continuidad en la trayectoria de Rai, que se marchó del Coria teóricamente para entrenar en otro club de mayor rango. No sucedió así, pese a diferentes contactos y negociaciones. Fue en la temporada recién finalizada cuando retornó a los banquillos de la mano del Mérida y avalado por su amigo David Rocha. No cuajó, siendo destituido en octubre.

Ahora, el Coria decide ‘rescatarle’ tras ver pros y contras en un periodo en el que también ha estado sobre la mesa que llegara el placentino Luismi Álvarez, ex del Llerenense.

Más nombres

El nuevo proyecto del equipo del Alagón se sustentará en Rai y en la base del equipo que ha subido un escalón en el escalafón nacional. En la plantilla ya se han dado los primeros pasos, ya que están ya renovados el delantero Adriá Mercadal, el medio Javier Mancha y el central Gonzalo Llerena. También podrían anunciarse pronto la continuidad del polivalente Juanjo Chavalés o del ‘cerebro’ Sergio Gómez.

El Coria jugará en el grupo V de Segunda Federación en principio con el Cacereño. También puede ser incluido el Llerenense, pendiente de ocupar la plaza del Ursaria madrileño, descendido administrativamente. Hay otras posibilidades, como que el Villanovense y el Don Benito, en principio en el grupo IV, puedan entrar finalmente con todos los extremeños, que es lo que realmente pretenden por el factor económico, fundamentalmente.

Suscríbete para seguir leyendo