David García Zurita: «El objetivo es disfrutar de la experiencia en París»

No fue un miércoles cualquiera para David García Zurita. Este 3 de julio es un día que, probablemente, siempre recordará este joven nacido en Alcorcón y afincado en Badajoz. Tras estar en la lista junto con otro medio centenar de atletas españoles, García Zurita no es capaz ocultar su emoción. «Estoy muy feliz. Es el sueño de cualquier deportista disputar estos Juegos. En mi caso voy a disputar estos juegos bastante joven con 19 años recién cumplidos», Apunta. No obstante, el joven deportista no sólo se muestra feliz por él mismo, sino también por los que le rodean. «Estoy muy feliz por mí y por mi entorno. También por mi entrenador, que ha sido el que llevamos muchos años de soñarlo con él y trabajarlo se hace realidad», añade.

Su gran valedor y acompañante en esta larga travesía en la que, pese a demostrar su velocidad, han querido ir muy poco a poco, ha sido su entrenador Luis Carretero. «Era un objetivo que teníamos en mente, pero no era una obsesión. Era más bien un premio si hacíamos un grandísimo trabajo. Haberlo conseguido es un culmen fantástico y una experiencia que le aportará mucho a David en un futuro», declara.

Objetivo: disfrutar

Aunque era una posibilidad que se venía barruntando desde hace varias semanas, y probablemente, varios meses, David García se fija una meta clara para su experiencia en la villa olímpica. «El objetivo principal en París, al menos a título individual, es disfrutarlo. Al final son mis primeros Juegos. A nivel grupal, seguro que el objetivo es más ambicioso porque tenemos muy buen equipo. Podemos soñar aún con poder estar en la final», declara.