Roberto Blanco: «La clave del descenso del Cáceres está en el verano del 2022»

¿Por qué se decide por el Valcea?

Me ha costado un poco decidir qué hacer, dónde ir. Una vez que no encuentro ningún hueco en el mercado nacional, a pesar de haber tenido muchos contactos, entiendo que debo darle un cambio a mi carrera como entrenador, que es lo que sé hacer, y abro un poco el mercado del extranjero. Tuve algunas posibilidades de ir a Centroamérica y a Asia, pero la propuesta de Arturo de ir a Rumanía desde el primer momento fue muy atractiva para mí en muchos sentidos y le estoy muy agradecido.

¿No es un poco raro ser ayudante de un entrenador que le ha sustituido recientemente y que encima tuvo peores resultados que usted?

Los entrenadores queremos trabajar y mejorar tanto conocimientos como experiencias. De cara al exterior puede parecer extraño, pero lo que quiero es trabajar. Voy con un entrenador contra el que me he enfrentado tantas veces y con el que tengo una muy buena relación, que me da unas condiciones óptimas para salir de lo que suele llamarse mi «zona de confort», aunque aquí lo que se dice «confort» no he tenido ningún año. Lo pensé mucho, él fue muy insistente y me decidí. Todos hemos sido ayudantes antes que entrenadores.

¿Qué espera de la experiencia en Rumanía?

Ojalá cumplir con los objetivos del contrato, pero también disfrutar del baloncesto de verdad, de mi trabajo, que en los últimos meses no he podido hacerlo, y también disfrutar de una nueva experiencia y otra cultura. A ver si puedo volver con la sensación de haber dejado mi pequeño sello allí y con un buen puñado de vivencias.

Será su primera vez como entrenador fuera de Extremadura. ¿Cree que esa falta de bagaje le ha perjudicado a la hora de acudir al mercado?

He vivido varios procesos. Cuando fui destituido recibí muchas llamadas, y no solo de amigos. Para mí fue un orgullo que todo el mundo, que toda la LEBOro, se acordase de mí. Eso siempre quedará ahí. Pero uno de los entrenadores con los que hablé me dijo entonces que habría un momento en el que no me llamase nadie. Y ese momento llegó. Varios agentes se preocuparon en encontrarme algo, pero en los últimos meses llegaron pocas cosas. Ahí es donde recapacito y me digo que había que cambiar. La decisión es empezar de cero y esta posibilidad de ir a Valcea, aparte de intentar ayudar a conseguir los máximos éxitos posibles, va a hacer que en mi currículum ya no sea solo «Roberto, el del Cáceres». Mi intención es ser primer entrenador ser a corto plazo, pero por ahora este es mejor escenario posible.

¿Qué esperaba? ¿Un equipo de Oro humilde como el Cáceres, uno potente de Plata?

Sí. Mucha gente me ha dicho que uno no es entrenador hasta que no lo destituyen, pero yo me siento entrenador desde los 18 años, cuando empecé. Tenía mucha ilusión en que alguien en España pudiese confiar en mí para un proyecto, del tipo que hubiese sido, me hubiese dado igual, pero no llegó ninguna oferta clara. Es la realidad. Eso me hizo sentir hundido en algún momento, pero ahora estoy muy ilusionado, con muchas ganas de seguir creciendo, no de demostrar nada, sino de abrir un nuevo camino. Nadie ha confiado en mí, pero la relación con todo el mundo sigue siendo buena espero tener la oportunidad en el futuro.

Tras su destitución a finales de enero ha hablado poco públicamente. ¿Por qué?

Por respeto a mi equipo. El Cáceres siempre va a serlo. Allá donde vaya miraré cada día los resultados, pero sentí que debía echarme a un lado. Cuando una persona lleva tanto tiempo en un club, en distintos papeles, con muchas situaciones emocionales a lo largo de las temporadas, se genera un vínculo fuerte con la afición y con el propio club. Sabía que debía no hacer ruido para salir de una situación complicada en la que yo había estado implicado.

¿Le pareció justo el cese?

No lo fue. Siempre se ha dicho que a mí se me han traído jugadores para reforzar el equipo en mitad de temporada, pero si hacemos un repaso vemos que quien vino el primer año fue Dan Trist, más Bakary Konate, para ayudar a entrenar. En el segundo no hubo refuerzos con la pandemia y en el tercero y el cuarto tampoco. El pasado sí hubo refuerzos, dos. En este también lo esperaba. Tampoco se me han dado tantas oportunidades en esto. No fue justo, pero respeto la decisión al cien por cien. Puedo compartir o no los porqués. Tengo claro en mi cabeza lo que se hizo bien y mal. Yo hice muchas cosas mal, tanto fuera de la pista como dentro, pero la llama de intentar salvarnos la hubiésemos tenido hasta el final.

Los resultados empeoraron incluso, aunque es lógico que no quiera cuestionar el trabajo de Arturo Álvarez…

Obviamente con Arturo hablo todos los días. Estuve con él varias veces en su tiempo como entrenador del Cáceres y lo dio todo para que el equipo se pudiera salvar. Le tengo mucho respeto como compañero de trabajo. Son situaciones muy difíciles de llevar. El equipo iba muy deprimido anímicamente, aunque trabajaban mucho y lo daban todo. Incluso cuando yo estaba fuera ya, las derrotas me dolían como si fueran mías.

Yendo un poco más atrás. ¿La clave del descenso hay que buscarla en la confección de la plantilla el verano anterior?

No. La clave del descenso está en el verano de 2022. A partir de ahí nos vamos equivocando en la toma decisiones y eso nos hace daño a un equipo que va muy ajustado de presupuesto. Construimos dos plantillas que nos hacen llegar a esta situación final. Mirar atrás tiene que servir para mejorar y el club lo va a hacer.

Acabó trascendiendo que su falta de entendimiento con Alberto Blanco, el entonces director deportivo, era total…

No voy a decir nada de él. Es una persona que ya no está en este club. Todo el mundo sabía que él pensaba una cosa y yo, otra. Al final se tomaron decisiones. Como ya no está, prefiero no decir nada.

Si pudiese cambiar alguna decisión de las que ha tomado en el último año, ¿cuál sería?

No voy a hablar de baloncesto, sino de personas. Hemos tenido un grupo muy unido, al que le ha afectado mucho las situaciones que había dentro del club, del organigrama. Eran chavales muy maduros, pero a los que he visto llorar en el vestuario porque mi cargo estaba en entredicho. Y uno de los culpables era yo por mi sinceridad en muchos momentos. Les conté situaciones que no les tocaba. Hubo un momento muy duro en Cantabria, con gente muy alicaída anímicamente, y ojos llorosos. Y yo fui el culpable porque tenía que haber estado más fuerte, por encima de la situación. En la construcción de la plantilla intenté imponer mi criterio y a lo mejor debí ser más vehemente en alguno de los casos.

¿Le gusta Adriá Alonso para entrenar al Cáceres?

Tiene todo mi apoyo. Nos hemos saludado y tenemos amigos en común. Sé lo que ha hecho en el Benicarló. Seguro que por trabajo no va a ser intentar estar en LEBOro, de donde el Cáceres nunca debió salir. Le deseo lo mejor porque será lo mejor para mi equipo.

¿Cuál cree que será su legado en el Cáceres?

Hay varias cosas. Ser el entrenador del Cáceres que más partidos ha dirigido en LEBOro con el Cáceres pensé que nunca lo iba a lograr. Y todo el mundo sabe que la ventana de mi despacho siempre estaba abierta. He pasado más tiempo allí que en mi casa. Esa es la imagen que quiero que se tenga de mí: trabajando por equipo. Y lo fundamental es que soy un aficionado más del Cáceres y lo seré mientras viva.

