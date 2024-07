Cáceres acoge el Campeonato de España y Promesas Inline Freestyle de patinaje

Cáceres se convertirá en el epicentro del patinaje sobre ruedas con la disputa del Campeonato de España y Promesas Inline Freestyle en las categorías alevín e infantil esta misma semana. Se llevará a cabo del jueves 11 al domingo 14 de julio en el pabellón de la Ciudad Deportiva, junto a la piscina climatizada, y ofrecerá todo un espectáculo deportivo con diversas modalidades como speed, team speed, salto, derrapes, classic, parejas, battle y team battle.

La organización del evento corre a cargo del club local CD Cáceres Go!, el cual destacará con la presencia de diez prometedores deportistas: Laura Bravo, Carmen Molina, Jimena Rosado y Lara Núñez en la competición de Promesas, junto a Lucas Romero, Jorge Macarrilla, Leo Jaraíz, Carla Bravo, Guillermo Jaraíz y Marcos Mena en el Campeonato de España.

La ciudad acogerá a 300 deportistas de 30 clubs provenientes de todo el país, incluyendo destacados equipos como Rolling Lemons (Valladolid), Zlalom (Zaragoza), Freestyle Madrid (Madrid), OnSkates (Madrid), Uniteam (Valencia), Mercury (Sevilla) y Sportia (Ciudad Real), entre otros. Además de los deportistas, se espera la llegada de familiares, equipo técnico, delegados, entrenadores y jueces, lo que representa un gran atractivo tanto a nivel deportivo como turístico para Cáceres.

La competición se desarrollará en jornadas intensivas de mañana y tarde, y contará con entrada gratuita para el público. No obstante, para aquellos que no puedan acudir habrá disponible una retransmisión en vivo a través de los enlaces que se publicarán en las redes sociales de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) y el Cáceres Go!

Este campeonato no solo promete ser una gran fiesta del deporte, sino también una gran oportunidad para mostrar la hospitalidad y el dinamismo de Cáceres, reforzando así su posición como un destino destacado para eventos deportivos de deporte base y de alto nivel.