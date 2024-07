Thiago Alcántara anuncia su retirada del fútbol

Tiene 33 años. Y ha dicho adiós al fútbol. Thiago Alcántara deja la pelota a un lado y explorará a partir de ahora nuevos desafíos profesionales. Pero no lejos del deporte que le ha llevado a jugar en el Barça, Bayern Múnich y Liverpool, tres de los grandes clubs del mundo. “Siempre estaré dispuesto a devolver lo que me han dado y agradezco el tiempo que lo he disfrutado”, ha escrito el excentrocampista azulgana en X (antes Twitter), que podría volver al Barça pero como ayudante de Hansi Flick.

“Gracias fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino”, ha recordado el exjugador del Liverpool, quien ha tenido que abandonar su pasión debido a una serie de lesiones que le han torturado sin fin.

"Nos vemos pronto"

“Nos vemos pronto. Thiago”, ha sido el final de su mensaje sin aportar más detalles sobre sus próximos pasos lejos del deporte profesional, a pesar de que se le ha vinculado a un posible retorno al Barça. Ahora, sin embargo, podría ser como integrante del nuevo cuerpo técnico que lidera Hansi Flick.

El club azulgrana podría incluirlo como enlace entre el nuevo entrenador y la plantilla teniendo en cuenta el dominio del alemán que posee Thiago por sus años en Múnich, donde llegó en 2013 previo pago de 25 millones por parte del Bayern. Estuvo siete temporadas en el Allianz antes de irse al Liverpool siguiendo la llamada de Jürgen Klopp.

Flick felicita a Thiago Alcántara al término de la final de la Champions 2020. / EFE

Pero las lesiones -problemas musculares más otro en la cadera- no le han dejado vivir tranquilo al punto de que esta temporada tan solo ha jugado un partido y apenas fueron cinco minutos ante el Arsenal.