Cáceres, en el centro de la diana olímpica

Cáceres y otros rincones de Extremadura se encontrarán presentes en los Juegos Olímpicos de París, pero en la modalidad de tiro con arco recurvo la clave del posible éxito podría haber nacido en la ciudad. Los representantes españoles para la ocasión, Pablo Acha (Burgos, 4-8-96) y Elia Canales (Tarragona, 25-6-01) como arqueros, y Elías Cuesta (Armilla, Granada, 15-3-83) como seleccionador, han escogido una máquina cacereña, creada por Luis Cayetano ‘Tato’ Martínez, única en España y con muy pocos ejemplares en el resto del planeta.

«Hemos elegido Cáceres porque es donde está la única máquina como esta en España y es donde está la única persona que está capacitada para poder manejarla», explicaba el seleccionador español a este diario. «Es verdad que hay alguna máquina como esta en Europa, pero el desplazamiento es muy caro y no vamos a tener más beneficio de lo que tenemos aquí, además de que confiamos plenamente en el trabajo de ‘Tato’», finalizaba. Y no es para menos, la utilización de una máquina que calibre tan precisamente el equipamiento que se utilizará en Francia puede aportar un plus a estos deportistas que podría implicar, quién sabe, un oro o una plata olímpica.

Esto es algo que ellos saben perfectamente que podría ocurrir. «Yo estoy seguro de que podemos hacerlo y, por supuesto, después de lo que estamos haciendo aquí, seguro que, aunque sea sólo uno por cient o un dos por ciento más, todo lo que sea sumar lo vamos a hacer», comentaba Cuesta, el cual también tiene experiencia olímpica en Londres 2012. «Al haber estado toda la temporada metiéndonos en finales, los Juegos son una competición más y puede ser, al igual que puede no ser, que nos metamos», afirmaba Canales, la cual tiene familiares extremeños y aseguraba entre risas que, ya que se encuentra aquí, «al menos veo a mi familia».

Máquina importante

Con un oro, dos platas y dos bronces en competición europea entre los dos arqueros, Acha destacaba la utilidad de esta herramienta a la hora de dar en la diana, ya que «con la máquina de ‘Tato’ el factor persona no existe y con esto podemos afinar más nuestras flechas». Observación que completaba Cuesta.

«Sabemos que la máquina funciona siempre bien y de la misma manera, por lo que si algo no está yendo bien, mejor que sea por nosotros para poder trabajar sobre ello», concluía.

Suscríbete para seguir leyendo