Kini Carrasco irá a los Juegos Paralímpicos, pero como técnico

“No voy a estar como deportista como me hubiese gustado, pero estaré como técnico y serán mis cuartos Juegos Paralímpicos. Agradezco a la Federación Española de Triatlón porque es una manera de reconocer el trabajo que he hecho con el grupo de promesas paralímpicas”. Lo dice Kini Carrasco el día que se ha hecho público el listado de seleccionados de cara a París 2024.

“Al final tres deportistas de ese grupo estarán en París. Somos el único deporte que lo consigue dentro del programa Promesas Paralímpicas”, recalcó el paratriatleta cacereño. “A mis 59 años he estado luchando hasta el final por estar en los Juegos. Deportivamente no lo he podido conseguir porque tuve que desistir de ir a dos pruebas porque mi espalda no estaba en condiciones para poder correr. La última la corrí de una manera un poco extraña”, agrega.

Carrasco explica con un toque de cierta amargura-resignación la decisión final. “No estoy dentro de los nueve porque esos nueve evidentemente tienen más calidad que yo. Es lógico que estén y yo no. Tampoco me ha salido bien la fórmula de la invitación. De las cuatro que envía España la única que no se concede es la mía por méritos deportivos, que ellos saben con creces que los tengo, sino por muchas historias”, entre ellas.

Además, abunda a modo de crítica: “Por motivos políticos se la dan a un chico refugiado que ha competido una vez este año solamente y que le hemos visto competir otras dos veces y que quizá no sea un ejemplo de deportista por su carácter. Es lo que tiene el deporte algunas veces y hay cosas que no se preveen. Al final viviré mis cuartos Juegos Paralímpicos de una manera diferente y a lo largo de estos días contaré lo duro y largo que ha sido el proceso de clasificación”.