Cáceres patina sin recursos pero con ilusión

Desde este jueves, los niños y niñas del Cáceres Go! compiten en casa en el Campeonato de España y Promesas Inline Freestyle de patinaje y lo hace con la máxima ilusión a pesar de las ‘piedras’ que se encuentran en el camino día a día. La falta de visibilidad y de recursos es un lastre, pero eso no impedirá que hasta el domingo den lo máximo en la Ciudad Deportiva de Cáceres.

Laura Casares, directora del CD Cáceres Go!, era aficionada al fútbol, deporte que además practicaba hasta que sufrió un accidente de tráfico. Buscando una alternativa encontró el patinaje, que ha convertido en su profesión. Hoy se dedica a formar a niños menores de 14 años y prepararlos para competiciones como el que comienza este jueves. «Va a ser el evento más numeroso de la temporada y vamos con claras opciones de poder luchar por subir al podio, así que animo a todo el mundo a que venga a verlo», pide la entrenadora.

Laura Casares, en el centro, junto al resto de entrenadores. / Pablo Parra

No ha sido un camino de rosas llegar a este punto, según la situación que denuncia la propia formadora. Faltan recursos para el patinaje deportivo en Cáceres, algo que obliga a estos niños a entrenar en la calle al no tener donde hacerlo en condiciones. «Los únicos pabellones donde se puede entrenar es en el de Aldea Moret o en el Serrano Macayo, que son municipales. Aunque no es el suelo ideal para hacerlo», afirmación a la que suma el mayor inconveniente de entrenar en la calle, que es que «si llega alguien con un balón, y se siente con la prioridad de estar allí y te tienes que ir, nos vemos necesitados de buscar barrios que no tengan mucho tráfico y tener mucho cuidado con el tema de coches y motos», concluye.

También hablan los niños. Es el caso de Guillermo Jaraíz, Marcos Mena y Carla Bravo, los tres de 12 años. Ellos no creen que el patinaje esté poco valorado, sino que se habla poco de él, aunque tienen «la esperanza de que se conozca un poco más». En el caso de Marcos y Carla empezaron a patinar por cuestiones familiares, pero Guille empezó porque «un día me puse los patines, y aunque me caía, me gustó. Veía que era lo mío».

Guillermo Jaraíz, Marcos Mena y Carla Bravo. / Pablo Parra

Patinaje para desconectar

Sobre la compaginación de patinaje y estudios, se muestran rotundos y no lo ven difícil, al menos de momento. «A mí me viene mejor, porque llego a casa, descanso, estudio, me pongo los patines y el entreno me sirve para desconectar de las clases», afirma un Marcos secundado por Carla, que cree que «hay tiempo para las dos cosas».

Sobre el campeonato, aseguran no estar nerviosos. «Es un entreno más, pero con más gente y con espectadores», asegura Marcos. «Si vas con lo aprendido en los entrenos te suele salir bien», concluye de forma rotunda Guille. Pase lo que pase del jueves al domingo, estos niños están ahí para «pasármelo bien, disfrutar con mis compañeros y seguir mejorando». La mejor mentalidad posible.