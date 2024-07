El Arroyo firma a la colocadora junior Laura Maynar

La directiva del Extremadura Arroyo ha llegado a un acuerdo para contratar de cara a la próxima temporada 2024/25 a la joven colocadora extremeña junior Laura Maynar, quien desde el primer momento del comienzo de la conversaciones para su fichaje mostró una gran ilusión por formar parte de la entidad arroyana.

Maynar (Badajoz, 2006) lleva once años practicando voleibol, siempre bajo la tutela de Escuelas Cacereñas; ha participado en cuatro ocasiones en la Copa de España que cada verano se celebra en Valladolid y ha formado parte de la Selección Extremeña.

El presidente del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, las negociaciones fueron llevadas a cabo "de forma total por nuestra entrenadora, Flavia Lima", al tiempo que agradece las facilidades dadas por Escuelas Cacereñas para la incorporación de la joven jugadora a la disciplina del equipo que milita en Superliga Femenina 2.

Gómez asegura que Laura Maynar ha demostrado hasta ahora una "enorme progresión en su juego y creemos que será un extraordinario complemento para nuestra plantilla".

Mientras tanto, Maynar afirma que poder formar parte del próximo proyecto del equipo que dirige Lima "me enorgullece y me hace sentir muy afortunada, porque para mí es como un sueño". La joven colocadora asume que el reto que se le presenta "lo afrontaré con mucho trabajo y esfuerzo, porque pienso que bajo estas dos premisas siempre se pueden conseguir grandes cosas".

"Vivo cada partido con mucha intensidad, me encanta luchar por cada pelota y no dar ninguna por perdida, y aunque me siento colocadora, no tengo miedo a enfrentarme a nuevos retos, que es lo que me han enseñado desde pequeña los entrenadores que tuve en Escuelas Cacereñas, Sara Clemente, Enrique Camacho y Luis Romo", concluye Laura Maynar.