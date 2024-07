El Mérida de Guilló ya trabaja

El nuevo Mérida de Sergi Guilló ya ha echado a andar con las primeras sesiones de entrenamientos. Tras dos días de reconocimientos médicos, a las 9.00 horas de este miércoles se ponía en marcha la plantilla emeritense en el Estadio Romano José Fouto. En esa primera sesión no estuvo uno de los nuevos fichajes, Luis Pareja, que ha sufrido una peritonitis.

Guilló afirmó: “Por fin empezamos, ya teníamos ganas” y reconoció que, a pesar de que ya hay muchas piezas “y eso es una ventaja”, todavía quedan por llegar futbolistas para completar el plantel, “seguramente uno por línea”. Siendo algo más concreto, para la línea defensiva faltaría un cuarto central, en el centro del campo un mediocentro y en la delantera “tenemos jugadores que se pueden adaptar a cualquier posición”, lo que facilita la elección del que llegue. Aunque para el entrenador lo importante es que “cuando se cierre el mercado tengamos a los mejores posibles”.

Inconformismo

El preparador no se pone objetivos clasificatorios. “Tenemos que ir partido a partido. No me conformo con estar en una zona media, yo siempre miro hacia arriba, luego la competición nos pone en su sitio”, pero sí en las formas de su equipo, pues quiere que sea “muy reconocible, presionante arriba y protagonista con el balón”.

Con respecto a la categoría, cree que se han quitado rivales importantes con los ascensos de Córdoba, Málaga y Castellón, pero “creo que el nivel medio de equipos sube”.

Uno de los recién llegados, Carlos Doncel, reconocía tener “muy buenas sensaciones desde que he llegado. Con ganas de que empiece a rodar el balón. Con mucha ilusión, sabemos que la Primera Federación es muy competitiva, creo que es el grupo más duro, pero es bonito”. Se mostraba ambicioso a nivel individual y colectivo:“estamos para mejorar lo del año pasado, Sandoval y Chuma lo sufrimos cuando fueron a Ceuta y aquí, pero vamos a ponernos retos, e intentar mejorar”. Conoce a la afición romana, porque su familia, que es de Guadajira, “son aficionados del Mérida y mi padre venía cuando el Mérida estaba más arriba. Me han hablado de la afición, sé que es muy buena y que exige, aunque también se divierte cuando le damos motivos. Estamos con ganas de que la gente se ilusione”.

Por su parte, el capitán Manuel Bonaque comienza su cuarta campaña en las filas emeritenses por lo que darle las “gracias al club por confiar en mi un cuarto año”. Su experiencia le dice que “sabemos que la liga es muy larga y hay que esperar hasta el final”, aunque confía en que “sea un año tranquilo y ojalá aspirar a cosas bonitas, para ello hay que conseguir la salvación lo antes posible”.

Con relación a la agenda de pretemporada, el club ha anunciado dos nuevos encuentros: el 9 de agosto en el Vicente Sanz ante el Don Benito y la puesta de largo ante la afición emeritense que será el 27 de julio a las 20.00 frente al filial del Betis.

