Paula Josemaría y Ari Sánchez conquistan Málaga

Les costó, no sangre y lágrimas, pero sí mucho sudor. Tras una final durísima, en la que tardaron casi dos horas en encontrar su mejor versión, Paula Josemaría y Ari Sánchez conquistaron su quinto título de la temporada, el Málaga Premier Padel P1. Se impusieron la extremeña y la catalana 1-6, 6-4 y 6-2 a Gemma Triay y Claudia Fernández para aumentar así una leyenda que no para de crecer. Es su título número 32 juntas, una marca que iguala la de las gemelas Sánchez Alayeto.

“Nos han hecho tener que sacar lo mejor de nosotras mismas”, decía al final del partido Josemaría sobre Triay y Fernández, una dupla que puso contra las cuerdas a las número uno del ranking mundial. Las llevaron al límite y ahí, cuando estaban al borde del abismo, resucitaron Paula y Ari para enterrar las ilusiones de sus rivales.

Ari y Paula tras ganar el segundo set. / Premier Padel

Se habían jugado once juegos. Josemaría y Sánchez habían servido ya en seis ocasiones y no habían sido aún capaces de ganar su saque. Su único juego ganado en el primer set (1-6) lo sumaron al break.

Y así, con una ruptura tras otra (cinco seguidas) comenzó la segunda manga hasta que las número uno, con la moralejana al servicio, se apuntaron su saque (4-2). Ya no volvieron a perderlo en lo que restaba de partido.

Antes, el elevado número de errores no forzados y el sólido juego de Gemma y Claudia les habían impedido rendir al más alto nivel. Siguieron sin hacerlo, pero a pesar de los 17 errores no forzados del segundo set igualaron el tanteo (6-4) para llevar la final hasta la última manga.

“Me caracterizo por tener fe, por no rendirme nunca. Eso es algo que siempre tanto de aportar al equipo. No había que dejar de intentarlo”, contaba la extremeña, ya con el título en el bolsillo.

El tercer set fue casi un paseo. Paula y Ari se hicieron enormes sobre la pista y los huecos que antes encontraban Gemma y Claudia con facilidad, estaban totalmente cerrados. Empezaron las número uno con un break (1-0) que replicaron en el quinto juego (4-1). Ya no se les iba a escapar el título, que celebraron con alegría. “Ha sido una semana increíble”, confesaba Josemaría. “Ha sido una victoria muy importante, tras el primer set no me imaginaba ganando el tercero”, añadía su compañera.

Tras Málaga le espera el Premier Padel P2 de Finlandia (del 27 de julio al 4 de agosto), última cita antes de un pequeño parón veraniego.

Suscríbete para seguir leyendo