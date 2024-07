Badajoz, contigo empezó todo

España ha logrado su cuarta Eurocopa después de un largo camino que se ha prolongado durante casi un mes y medio. Y es que aún no se había disputado la final de la Champions League en Londres que ponía el carpetazo definitivo al curso 2023/2024 y la concentración de la selección española empezaba a dar sus primeros coletazos en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a falta de que se unieran los integrantes del Real Madrid –presentes en Wembley– u otros futbolistas como Aymeric Laporte, que estaba disputando la final de Copa en Arabia. Por el camino, han disputado nueve partidos, aunque sólo siete de ellos han tenido el carácter de oficiales. No obstante, eso no quiere decir que los dos primeros no fueran trascendentes para la toma de decisiones. Sin ir más lejos el primero de todos, disputado el pasado 5 de junio en el Nuevo Vivero ante la selección de Andorra, que tuvo lugar en Badajoz, fue el día en el que, sin saberlo, todo comenzó para la Roja.

Unos aficionados se retratan con Luis de la Fuente en el Aeropuerto de Badajoz / Andrés Rodríguez

Aquellos 90 minutos aportaron una importante lectura al técnico riojano de cara a todo lo que se le venía por delante. Y es que a España le había tocado el grupo de la muerte, donde temibles selecciones como Croacia, tercera en el anterior Mundial o Italia, que venía en condición de vigente campeona, esperaban junto a una selección de Albania que tampoco pintaba fácil sobre el papel. En el once que salió al césped del Nuevo Vivero ya se intuía que iban a estar los descartes. Finalmente, esto se acabó confirmando, ya que Pau Cubarsí, Aleix García y Marcos Llorente, los tres titulares en el partido disputado en suelo pacense, no formaría parte de la expedición que pondría rumbo a tierras germanas unos días después. Por aquellos días de principios de junio también se apuntaba a otros hombres como Dani Vivian, Álex Baena o Ayoze, pero finalmente estos tres sí que se han acabado apuntado este título a su palmarés tras formar parte de los 26 elegidos por Luis de la Fuente.

Precisamente en el Nuevo Vivero, escenario del primer test del combinado español, fue dónde compareció el seleccionador nacional antes de este partido preparatorio. Además de poner en valor la importancia de la afición, restó importancia al hecho de no entrenar en el lugar en el que después acabarían disputando el partido. «Muchas veces lo hacemos por comodidad. Trabajamos bien en Las Rozas. Soy de los que piensa que no nos da tranquilidad trabajar en el escenario del partido», declaró en sala de prensa. Tras él compareció ante los medios un jugador que por aquel entonces parecía de relleno en la lista, pero que no necesitó demasiado para convertirse en uno de los fundamentales: Marc Cucurella. «Estar aquí siempre es un placer. Hemos acabado el año de una buena forma», advirtió el lateral del Chelsea que acabó sentando, contra todo pronóstico, a un Alejandro Grimaldo que venía de marcarse un año de ensueño en el Bayer Leverkusen.

Aficionados se retratan en la 'fanzone' instalada en San Francisco / Andrés Rodríguez

Premonitorio Oyarzábal

En aquella goleada de España contra Andorra –5-0– se habló de muchas cosas. De si no tenía mérito haber vencido a una teóricamente débil selección. De si el combinado español carecía de nivel para hacer una gran actuación en el torneo. O incluso que con el grupo que le había tocado en suerte iba a poder progresar más allá de la primera fase. Todas esas premoniciones no tardaron en caerse, pero la que sí que salió adelante fue la de Oyarzábal. Aquella noche, el atacante de la Real Sociedad se reivindicó a base de goles para buscar un sitio con España. El destino le tendría guardado marcar el tanto más decisivo del torneo, el que supuso derrotar a Inglaterra en los minutos finales y acabar levantando el trofeo.