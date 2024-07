La escolta Sara Castro recala en el Al-Qázeres

Sara Castro (Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 1999) se ha convertido en la séptima jugadora confirmada por el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura para la próxima temporada 2024-25. Procedente del Recoletas Zamora, uno de los equipos más potentes de los últimos años de Liga Femenina Challenge y donde ha sido una pieza fundamental, cuenta con experiencia en varios equipos de la liga, cualidad que buscará aportar a la plantilla cacereña.

Con unas estadísticas de 4,9 puntos y 3,9 de valoración por partido en 16 minutos, la escolta también cuenta con experiencia en el baloncesto extremeño, ya que terminó la temporada 2020-21 en las filas del Miralvalle de Plasencia.

La propia jugadora ya se ha pronunciado, y asegura que tiene «muchas ganas de comenzar la temporada y de incorporarme al equipo, como siempre aportar todo lo que pueda y más en pista». También ha querido dar un toque de humor a sus declaraciones. «Un dato anecdótico es que me he tenido que ir a Cáceres para poder ganar partidos en el Multiusos ya que como visitante no he podido nunca, es un pabellón precioso y complicado para el visitante por su público, así que con muchas ganas de ser local por fin y vestir esta camiseta», sentencia la nueva jugadora del equipo extremeño.

Séptima jugadora

Con la llegada de Castro, Jesús Sánchez ya cuenta con las renovadas Josephine Filipe, Lucía Fontela y Sheila Gómez y con las fichadas Alicia Morales, Diana Cabrera, Ana Faussurier y la recién llegada jugadora grancanaria.