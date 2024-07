Marrero: «Me gusta la ambición, no quiero que el Don Benito sea sólo un equipo ascensor»

La segunda parte del camino de Juan Marrero en el Don Benito ya ha comenzado sobre el césped. Primero, cuando su equipo apenas se había proclamado campeón de Tercera y logró el ascenso a Segunda Federación, comenzó el trabajo en los despachos para conformar la plantilla. Ahora, justo un año después, el técnico repite entrevista con este diario a las puertas de una nueva temporada con el objetivo del más difícil todavía: hacer que el Don Benito sea ambicioso.

¿Es usted supersticioso?

Soy maniático, me gusta hacer las cosas repetidas y cuando da resultado sigo haciéndolas, aunque sé que es algo irracional.

¿Era más maniático de jugador que de entrenador?

Soy más maniático ahora, porque como jugador era muy egoísta. Todos los futbolistas son egoístas por naturaleza y como entrenador no depende solo de ti, sino que depende de 22 futbolistas y a veces tiras de la suerte, de cosas ilógicas..

¿Es fácil lidiar con los egos?

No es fácil, hay entrenadores que van con su libro y no les interesa los problemas del futbolista. Yo soy más cercano y creo que si meto exigencia tiene que haber cercanía para que me entiendan y el futbolista quiera. Si el jugador no quiere es imposible cumplir un objetivo.

¿Cómo afronta la vuelta al trabajo?

Muy ilusionados, tenemos gente trabajadora en el día a día, que es lo que a mi me gusta. Es gente que quiere dar un salto de calidad y de posición en el fútbol y eso se logra trabajando día a día.

¿Es exigente durante la pretemporada?

Me gusta que sea con bastante carga física, pero midiendo bien todos los factores. Tenemos un gran preparador y cuerpo técnico. Entrenamos casi todos los días. El futbolista es un deportista de alto rendimiento y tiene que actuar como tal.

¿Así es el método Marrero?

No hay método, uno va evolucionando. Llevo ocho o diez años más ‘toca huevos’, pero en sitios como este, donde vivimos de recursos propios de la ciudad y del trabajo desinteresado de mucha gente, se multiplica la exigencia. Hay que dar el 100%, el problema es dar el 50% y encima luego quieres exigir que haya seriedad económica. Eso lo llevo mal.

¿La seriedad económica fue lo que le hizo venir aquí?

Don Benito siempre me ha gustado, desde hace más de 20 años. Soy tan viejo que hace mucho tiempo que vengo aquí. La cercanía, la ilusión que vi con Enrique Olea cuando se entrevistaron conmigo se multiplicó mucho más. Era un reto que tenía, aunque he ascendido en varios sitios y otros en los que quiero ascender. Uno de ellos era Don Benito, pero no quiero parar ahí, sino conseguir algo que se merece esta ciudad. Por qué no intentar otras cosas.

¿Ese es su objetivo esta temporada?

Me gusta la ambición, que el futbolista no se crea menos que nadie y que siempre se luche por las metas más altas. Luego el fútbol te pondrá donde sea, pero esa ambición es buena porque te hace mejorar. La mentalidad es muy importante. Si la mentalidad es disfrutar de la categoría o ser un equipo ascensor no es lo que yo quiero. El dinero es solo dinero y luego son once contra once.

«En nuestro grupo hay grandes campos y eso también motiva al futbolista , pero hay que dar el nivel» Juan Marrero — Entrenador del Don Benito

¿Qué le parece el grupo en el que han quedado encuadrados?

No ha gustado a la afición, pero este grupo se parece más a la antigua Segunda B. El coste es mucho más de lo previsto, pero Villanueva y Don Benito tienen gente que trabaja para sacar recursos de donde sea y la afición l o va a valorar.

¿Cree que hay más nivel en este grupo que en el madrileño?

Por nombre puede ser. Hay escenarios fenomenales y eso motiva también al futbolista. La mentalidad no tiene que ser que es un grupo difícil, sino que hay buenas plazas y hay que dar un nivel adecuado con una mentalidad ganadora.

¿En qué se ha basado para elaborar la plantilla?

Hemos buscado calidad humana, que estén físicamente bien dotados y tengan predisposición para dar el 100% en el día a día. Luego el fútbol te examina cada semana, pero prefiero esos jugadores a otros que están fuera una semana por una molestia. Me da igual que tengan más talento. Nuestro campo exige una condición física muy buena y debemos sacar muchos puntos en el Vicente Sanz esta temporada.

¿Usted lo que quiere son atletas por encima del talento individual?

Como entrenador tengo que adaptarme a lo que hay. Nuestro campo exige una condición física superior y el año pasado ganamos muchos partidos a base de correr. Esto se multiplica en Segunda Federación.

¿Qué queda por venir?

Quedan algunas fichas sub-23 y vamos a intentar fortalecer las bandas con un extremo que pueda jugar en ambos costados y un lateral para los dos perfiles.