Estefanía Fernández: «Mi gran objetivo en estos JJOO es luchar por el oro olímpico»

Por fin sus primeros JJOO. ¿Ha merecido la pena el camino? ¿Con qué apoyos ha contado?

100%. Todo el sacrificio, renuncias día tras día, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás, todo ese entrenamiento invisible, como es la alimentación y el descanso, merece la pena. Porque realmente estoy invirtiendo mi tiempo en lo que me hace feliz.Y además he hecho mi sueño realidad, como cualquier deportista,conseguir llegar a lo más alto del deporte, que son los Juegos Olímpicos. Para ello mi gran apoyo y mi base, mis pilares, ha sido mi familia: mis padres, mi pareja, que siempre han estado a mi lado en todos los momentos y siempre me han estado animando a nunca rendirme. Además de todo el apoyo de las instituciones y patrocinadores, que hacen que todas mis necesidades para poder rendir al 100%, tanto física como mentalmente, estén cubiertas. Y estoy muy agradecida por ello.

¿En qué momento se dio cuenta de que la clasificación estaba al alcance de su mano?

Realmente cuando me incorporé con la selección española, aquí en Galicia en Pontevedra, a principios del año 2023. Una vez ahí y tras haber ganado el selectivo nacional,cada vez veía más posible hacer el sueño realidad. Todo mejorando, fuimos subcampeonas del mundo y el momento clave fue cuando se consiguió la plaza para el país, en el Campeonato del Mundo de Duisburg, donde conseguimos el bronce.

¿Qué objetivo se marca en su debut?

Después de ganar el selectivo nacional tanto en el K4 500 como en el K1 500 m, que son las dos modalidades que voy a remar en París, la verdad es que tengo unas esperanzas y unas certezas increíbles en las dos embarcaciones, ya que me encuentro en mi mejor momento y haciendo buenas marcas, deseando llegar, estar allí y poder demostrar todo el trabajo que hay detrás. Mi gran objetivo es luchar por el oro olímpico.

¿Siente el apoyo de la gente de su Mérida natal y de Extremadura en general?

Por supuesto, aunque ahora mismo esté en Galicia, me siento muy arropada.Soy emeritense y extremeña, y siempre he sentido y tenido ese apoyo ante cualquier necesidad. Siempre me han abierto las puertas para escucharme y darme soluciones. Me encanta llevar nuestro emblema y voy a dar lo mejor de mí para devolver todo ese apoyo y ayuda que recibo de toda Extremadura y de Mérida.

¿Qué se hace en las semanas previas a unos JJOO?¿Es posible tener ratos de desconexión?

Pues la verdad es que visualizar lo que hay que hacer, estar tranquila.El trabajo está hecho. Ahora es un trabajo mucho más específico y explosivo, enfocado a la distancia,más cortos, pero de mayor calidad y con mucha motivación para poder estar positiva y fuerte mentalmente para afrontar el gran evento deportivo. Tener ratos de desconexión lo veo fundamental y siempre intento leer, dar un paseo… El poco tiempo que tengo poder estar con mi pareja y mis padres es también fundamental para estar de nuevo al 100% al día siguiente, en la siguiente sesión de entrenamiento.